Priča o ljubavi koje se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu

Prije nego se oženio za Jessicu Sklar, Jerry Seinfeld je izazivao nevjericu vezom s 22 godine mlađom Shoshannom Lonstein.

Popularni komičar Jerry Seinfeld, čiji sitcom "Seinfeld" se smatra jednim od najboljih u povijesti, već gotovo dva i pol desetljeća vodi skladan obiteljski život sa suprugom Jessicom s kojom ima troje djece. Međutim, mnogi ne znaju kako je prije Jessice četiri godine izazivao zgražanje zbog veze sa srednjoškolkom.

Tada već globalno poznat, Seinfeld je upoznao Shoshannu Lonstein 1993. godine u New Yorku. On je tada imao 39 godina, a ona tek 17. Razlika u godinama i činjenica da je Shoshanna tek završavala srednju školu, odmah je privukla veliku pozornost javnosti i medija.

Jerry Seinfeld i Shoshanna Lonstein - 2 Foto: Profimedia

Jerry Seinfeld i Shoshanna Lonstein Foto: Profimedia

Ubrzo su postala česta tema tabloida, koji su njihovu vezu opisivali kao skandaloznu i problematičnu zbog njezinih godina. Par nisu previše zanimali komentari javnosti, a Shoshanna se zbog Seinfelda preselila u Los Angeles, paralelno studirajući na Sveučilištu George Washington i UCLA.

Kontroverzni par se ipak razišao nakon četiri godine veze 1997. godine, navodno zbog pritiska javnosti, ali i zbog različitih pogleda na budućnost. Shoshanna se nakon prekida povukla iz medijskog fokusa i posvetila obrazovanju i karijeri u modi, osnovavši vlastitu modnu liniju Shoshanna.

Shoshanna Lonstein - 4 Foto: Profimedia

Shoshanna Lonstein - 5 Foto: Profimedia

Shoshanna Lonstein - 1 Foto: Profimedia

Ubrzo nakon prekida, Seinfeld je pronašao sreću s Jessicom Sklar, s kojom je prohodao dok je još bila u braku s Ericom Nederlanderom. S druge strane, Shoshanna se udala za Josha Grussa 2003. godine, no nakon 11 godina braka i troje djece se razvela. Trenutno živi na Manhattanu i pohađa različite društvene aktivnosti.

Veza Jerryja Seinfelda i Shoshanne Lonstein ostala je simbol jedne od najkontroverznijih romansi devedesetih. Dok su neki smatrali kako je riječ o iskrenoj ljubavi, mnogi su kritizirali moralne aspekte odnosa odraslog muškarca i maloljetne djevojke.

Jerry i Jessica Seinfeld - 6 Foto: Profimedia

Jerry i Jessica Seinfeld - 3 Foto: Profimedia

Danas se o njoj govori u kontekstu kulturnih i društvenih normi tog vremena – što je tada bilo "samo trač" u tabloidima, danas bi izazvalo puno ozbiljnije reakcije u javnosti.

