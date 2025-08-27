Atraktivna Dubrovčanka fotkama u bikiniju opravdala impozantni nadimak koji je prati godinama

Fotkama iz privatnog života Adriana se često pohvali na društvenim mrežama, a sada je podijelila i prizore s odmora.

Adriana Ćaleta-Car, supruga hrvatskog nogometaša Duje Ćaleta-Cara, svojim je najnovijim objavama na Instagramu ponovno privukla pažnju.

U minijaturnom crvenom bikiniju s trakicama pokazala je zavidnu figuru, a posebno se istaknuo njezin ravan, isklesan trbuh koji je odmah postao glavna tema među pratiteljima.

U sunčanom okruženju luksuznog resorta Adriana, koju često nazivaju jednom od najljepših supruga naših nogometaša, pozirala je samouvjereno i opušteno.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Fotkama je skupila brojne lajkove, a nisu izostali niti komplimenti na račun njezinog izgleda.

''Očaravajuće'', ''Jednostavno prekrasna'', ''Sjajno'', samo je dio komentara na Instagramu.

Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

A kako izgleda njezina majka, pogledajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Nedavno je na Instagramu pokazala i sestru koja je također prava ljepotica. Više o tome saznajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car - 6 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

