Atraktivna Dubrovčanka fotkama u bikiniju opravdala impozantni nadimak koji je prati godinama

Fotkama iz privatnog života Adriana se često pohvali na društvenim mrežama, a sada je podijelila i prizore s odmora.
U minijaturnom crvenom bikiniju s trakicama pokazala je zavidnu figuru, a posebno se istaknuo njezin ravan, isklesan trbuh koji je odmah postao glavna tema među pratiteljima.
U sunčanom okruženju luksuznog resorta Adriana, koju često nazivaju jednom od najljepših supruga naših nogometaša, pozirala je samouvjereno i opušteno.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Fotkama je skupila brojne lajkove, a nisu izostali niti komplimenti na račun njezinog izgleda.
''Očaravajuće'', ''Jednostavno prekrasna'', ''Sjajno'', samo je dio komentara na Instagramu.
Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram
Nedavno je na Instagramu pokazala i sestru koja je također prava ljepotica. Više o tome saznajte OVDJE.
Adriana Ćaleta-Car - 6 Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram
