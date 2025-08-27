Znakovi po kojima je obitelj Brucea Willisa znala da nešto nije u redu s njegovim zdravljem

Ovo su bili prvi znakovi bolesti kod Brucea Willisa koje je primijetila njegova obitelj, od tada više nije bio isti.

Supruga Brucea Willisa, Emma Heming Willis, otkrila je suptilne, ali alarmantne prve znakove da se njen suprug bori s demencijom.

Glumcu je 2023. godine dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD), oblik demencije koji uzrokuje postupno smanjenje područja mozga povezanih s osobnošću i jezičnim sposobnostima.

Bruce Willis - 6 Foto: Profimedia

Dok se zvijezda uglavnom nije pojavljivala u središtu pozornosti od dijagnoze, supruga Emma i drugi članovi obitelji povremeno daju novosti o njegovom stanju.

Bruce Willis - 4 Foto: Profimedia

U intervjuu objavljenom ovog tjedna, Heming Willis rekla je da je prije dijagnoze inače živahan i bučan Willis ''djelovao povučeno''.

''Za nekoga tko je stvarno pričljiv, vrlo angažiran, bio je malo tiši, a kad bi se obitelj okupila, nekako bi se malo rastopio.''

Ubrzo je počeo mucati.

''Osjećao se vrlo distancirano, pomalo hladno, ne kao Bruce, koji je vrlo topao i privržen, a upravo suprotno od toga bilo je alarmantno i zastrašujuće'', rekla je Heming Willis.

Bruce Willis - 5 Foto: Instagram

Nedavno je objavljeno kako je Willis uvelike izgubio sposobnost govora te više ne može čitati. Navodi se i da ima problema s motorikom, no njegova obitelj nije iznosila detalje o njegovoj pokretljivosti. Iako bolest neprestano napreduje, obitelj je u travnju ove godine poručila obožavateljima kako je njegovo stanje stabilno, unatoč izazovima koje bolest donosi.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Njegova kćer Rumer prije nekoliko tjedana ocu je posvetila tužnu objavu u kojoj je otkrila kako je.

"Dan je težak. Osjećam duboku bol u prsima jer te želim zagrliti, pričati ti što mi se događa, postavljati ti pitanja o tvom životu, tvojim pričama, borbama i uspjesima", započela je Rumer.

"Znam da ne bi htio da sam tužna, pa ću se truditi biti zahvalna. Zahvalna sam što si moj tata. Što te još uvijek mogu držati za ruku, zagrliti te, poljubiti te u obraz, gledati kako ti oči zasjaje kad vidiš Louettu. Svaki trenutak s tobom je dragocjen. Volim te, sretan Dan očeva."

O frontotemporalnoj demenciji više pročitajte OVDJE.

