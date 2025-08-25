Kako je izgledala humanitarna misija Diane u BIH? Jedan susret je se posebno dojmio!

Jedno od posljednjih putovanja princeze Diane prije tragičnog odlaska bilo je ono u Bosnu i Hercegovinu kako bi podignula svijest o opasnosti od mina.

Posljednjih mjeseci svog života princeza Diana provela je putujući diljem svijeta kako bi promicala svoje humanitarne akcije. Jedno od njezinih posljednjih putovanja, svega nekoliko tjedana prije tragične pogibije, bilo je i ono u Bosnu i Hercegovinu kako bi skrenula pozornost javnosti na opasnost od mina.

"Britanski dužnosnici smatrali su da bi put bio vrlo opasan za nju. Ona je rekla: "Zaboravite to, ja idem. Nemojte mi govoriti što da radim, ako treba, ići ću privatno"", ispričao je jednom prilikon Ken Rutherford, profesor političkih znanosti koji je pomogao Diani u organizaciji puta.

Princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Međutim, njezina ideja nije uspjela u svojoj namjeri jer je 36-godišnjakinja medijima bila zanimljivija od svrhe posjete.

Galerija 25 25 25 25 25

Princeza Diana Foto: Afp

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

To je jednom prilikom primijetila i sama Diana, koja je tijekom ove posjete popila i bosansku kavu.

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!

"Mediji su zagorčali moj život i zato im želim učiniti isto. Želim govoriti o važnim pitanjima i problemima u svijetu o kojima nitko ne govori. Želim ići na mjesta koja mediji obično ne posjećuju", rekla je jednom Diana, koja se susrela i s jednom obitelji čiji je član izgubio noge nakon gaženja mine u selu Klokotnica. Ipak, najviše je se dojmio susret s jednom djevojčicom, koja je ležala u kutu i gledala u strop, pa je došla do nje i zagrlila ju.

princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

S njom je u Bosni i Hercegovini bio i batler Paul Burrell, koji je morao upozoravati Dianu na mogućnost propuštanja leta za Ujedinjeno Kraljevstvo, no bivša članica kraljevske obitelji je odbila otići dok nije dobila garanciju kako će se brinuti za djevojčicu.

Diana je poslije posjet Bosni i Hercegovini otišla u Francusku gdje je neko vrijeme provela sa sinovima Williamom i Harryjem. Kasnije su se prinčevi zaputili prema hladnoj Škotskoj, dok je Diana bila na Azurnoj obali s novim partnerom Dodijem Al-Fayedom. Početkom rujna trebala se zaputiti prema Londonu, no odlučila je otići u Pariz, gdje je na koncu i preminula od teških ozljeda 31. kolovoza 1997. godine.

Jedno od njezinih posljednjih putovanja je bilo i ono u Angolu, što je rekreirao i njezin sin Harry. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je izgledalo Dianino posljednje ljeto, pogledajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Znate li kako je Indira Levak zaradila prve novce? "Molila sam gospodina Stipu..."

Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!

Pogledaji ovo Celebrity Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!