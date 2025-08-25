Znate li kako je Indira Levak zaradila prve novce? "Molila sam gospodina Stipu..."

Indira Levak na Instagramu je priznala kako je kao tinejdžerica zarađivala radom u kukuruzištu.
Indira Levak jedna je od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, a svatko može nabrojati barem deset njezinih hitova. Međutim, mnogi ne znaju kako je zaradila svoje prve novce.3 vijesti o kojima se priča seksi haljina za šetnju! Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom! šarmantna taisha Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva! "ma rastopit ću se!" Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
Na Instastoryju otkrila je kako je kao tinejdžerica radila na polju kukuruza, a sve ga se prisjetila dok je s kujicom Blue hodala kroz kukuruzište.
Indira Levak Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ležerna nedjelja Jelene Rozge i Ivana Huljića, snimljeni su na Bolu!
"Joj, kukuruza. Kada vidim kukuruz, odmah se sjetim svojih 14 godina. Imala sam sjajnog susjeda, gospodina Stipu, magistra poljoprivrede. Roditelji su mi rekli: "Ako želiš nešto kupiti, moraš zaraditi"", ispričala je Indira. "Tako sam molila gospodina Stipu da me uključi u posao kako bih zaradila za majice i hlače."
Galerija 28 28 28 28 28
Indira Levak Foto: Admir Buljubasic / CROPIX
Indira Levak Foto: Instagram
Indira Levak - 4 Foto: Indira Levak/Instagram
Prisjetila se i kako su izgledali ti dani: "Izvlačili smo metlice od 7 ujutro do 7 navečer. Bilo je teško, ali najljepše je bilo negdje oko 9 ujutro kada bismo napravili malu pauzu za doručak. Imali smo prikolicu od traktora pa bismo se zavučene ispod nje najedale paštete i kruha. Živjeli kukuruzi!"
Ovo nije bio jedini Indirin posao prije pjevačke karijere. Prije nego je postala članica Colonije, u rodnoj Županji je radila u Županijskom uredu za opću upravu, a paralelno je svirala u orkestru limene glazbe.
Jedno od glavnih pitanja vezanih za Indiru je njezin odnos s bivšim suprugom Miroslavom s kojim još uvijek poslovno surađuje. Više o tome pročitajte OVDJE.
Sjećate se njezinog prvog supruga, koji je u međuvremenu promijenio ime? Više o tome pročitajte OVDJE.
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Tko je lijepa glumica iz hit-serije o kojoj bruji cijeli svijet? Ima tek 22 godine!
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija
Pogledaji ovo Celebrity Evo zašto Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput nije bio uz nju na Špancirfestu!
Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!