Znate li kako je Indira Levak zaradila prve novce? "Molila sam gospodina Stipu..."

Indira Levak jedna je od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, a svatko može nabrojati barem deset njezinih hitova. Međutim, mnogi ne znaju kako je zaradila svoje prve novce.

Na Instastoryju otkrila je kako je kao tinejdžerica radila na polju kukuruza, a sve ga se prisjetila dok je s kujicom Blue hodala kroz kukuruzište.

"Joj, kukuruza. Kada vidim kukuruz, odmah se sjetim svojih 14 godina. Imala sam sjajnog susjeda, gospodina Stipu, magistra poljoprivrede. Roditelji su mi rekli: "Ako želiš nešto kupiti, moraš zaraditi"", ispričala je Indira. "Tako sam molila gospodina Stipu da me uključi u posao kako bih zaradila za majice i hlače."

Prisjetila se i kako su izgledali ti dani: "Izvlačili smo metlice od 7 ujutro do 7 navečer. Bilo je teško, ali najljepše je bilo negdje oko 9 ujutro kada bismo napravili malu pauzu za doručak. Imali smo prikolicu od traktora pa bismo se zavučene ispod nje najedale paštete i kruha. Živjeli kukuruzi!"

Ovo nije bio jedini Indirin posao prije pjevačke karijere. Prije nego je postala članica Colonije, u rodnoj Županji je radila u Županijskom uredu za opću upravu, a paralelno je svirala u orkestru limene glazbe.

