Ženstvene obline zvijezde naše serije istaknula je bijela haljina preko badića

Lena Medar pokazala je odličnu figuru u crnom badiću na odmoru.

Mlada hrvatska glumica Lena Medar, koju mnogi trenutno gledaju kao Lorenu u seriji ''U dobru i zlu'', pohvalila se fotografijama s odmora.

Pozornost je odmah privukla fotografija u bijeloj haljini koja je istaknula njenu bujnu pozadinu.

Pohvalila se i ravnim trbuhom u crnom badiću.

Lena je u seriji ''U dobru i zlu'' utjelovila Lorenu Šimat, kćer kućne pomoćnice i prijateljice obitelji Srića. U velikom intervjuu ranije nam je otkrila nešto više o sebi.

''Lena je kćer najboljih roditelja na svijetu i najstarija sestra dvije slatkice. Mislim da sam prije svega emotivna i srčana, a često i tvrdoglava, baš kao i Lorena. Najviše volim vrijeme provoditi sa svojom obitelji, često igramo društvene igre ili odlazimo na izlete. Osim toga volim se družiti s prijateljima i pijuckati sa svojim legendama. Hobi bi mi bio sport. Dolazim iz sportske obitelji, tako da sam cijeli život naučila biti aktivna'', rekla nam je svojedobno.

Istaknula se i u filmu ''Escort'' Lukasa Nole gdje je odigrala i svoju golišavu scenu.

''Ponosna sam na cijeli taj projekt. Toliko sam sretna i zahvalna što sam imala priliku raditi s genijalcem kao što je Lukas. On je predivan redatelj i još divnija osoba. Radili smo s takvom lakoćom, igrali se, zabavljali, a pri tom mislim da smo napravili baš divan film'', prokomentirala nam je.

Nakon odmora, Lena se vraća na snimanje serije ''U dobru i zlu'' čije nove epizode uskoro dolaze na Novu TV.

