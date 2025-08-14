Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu

David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina, a oženili su se 2023. godine.

Makedonski pjevač David Temelkov osvojio je simpatije žena diljem regije kad je prije desetak godina postao popularan, no njegovo srce osvojila je samozatajna Hrvatica Elena.

Upoznali su se 2015. godine, a svoju ljubav uvijek su vješto skrivali od medija.

Inače, Elena je televizijska voditeljica na CMC televiziji.

Pogledaji ovo Celebrity Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak, sprema se skromni ispraćaj

Ovih dana slave 10 godina otkako su zajedno.

''Ejla, prijateljice, znaš li da smo odrasli? Prošlo je deset godina tik-tak, dogodilo se svašta — ali ne i nama... I da, pišem ti ovako da me shvatiš; danas me ne zanimaju tuđe brige, danas je dan za nas. Hvala ti na prvih deset, a ti ćeš zauvijek biti moja prijateljica'', napisao je romantično uz njihovu fotografiju.

Vjenčali su se 2023. godine u Skoplju. Mladenci su nakon što su izrekli ''da'' pustili bijele golubice, iz crkve su izašli s vjenčićima na glavi, a za prvi ples odabrali su pjesmu grupe Dalmatino ''Jedina ljubav''.

Podsjetimo, David je Elenu zaprosio 2021. godine na svom koncertu u Novoj Gradiški. Elena je prvotno bila u šoku i iznenađena, a potom je ushićeno zagrlila Davida i rekla mu da pred publikom.

David Temelkov Foto: In Magazin

Galerija 4 4 4 4 4

Pogledaji ovo Zanimljivosti Je li tajna koja je isplivala tek nakon njegove smrti bila kobna za brak sa slavnom pjevačicom?

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Severina imala 35 godina mature, pozirala s kolegama i profesorima: ''Došla sam im k'o maskota''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ma je li moguće? Ovako naša plesačica izgleda u badiću samo pet mjeseci nakon poroda!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od skandala do velike transformacije! U mini bikiniju zasjenila je i sestru slavne ljepotice