Ne pamtimo ovako smjelo izdanje Danijele Martinović! Za sve je kriva crvena haljina sa seksi prorezom

Danijela Martinović na društvenim mrežama objavila je fotku u crvenoj haljini, zbog koje je dobila stotine lajkova.
Naša pjevačica Danijela Martinović objavila je na svom Instagramu fotografiju u izdanju koje su mnogi već proglasili njezinim najatraktivnijim dosad.
Pjevačica je odjenula zavodljivu crvenu haljinu s dubokim prorezom koji seže sve do pupka, a koji je istaknuo njezinu vitku figuru i besprijekoran stil.
Danijela Martinović Foto: Instagram
Uz fotku je podijelila i emotivan citat.
''Ono što nas neraskidivo veže, neizgovorene su riječi ljubavi'', glasio je citat.
Danijela Martinović - 2 Foto: Instagram
U samo nekoliko sati objava je prikupila mnoštvo lajkova i komplimenata.
''Predivna'', ''Tko je, kratko, a prelijepo rečeno'', ''Dama, prelijepi ste'', dio je komentara u moru emotikona srca.
Danijela Martinović Foto: Instagram
Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram
Nedavno su fanovi njezinu mamu prozvali legendom zbog simpatične izjave. O čemu se radi, doznajte OVDJE.
Danijela Martinović - 2 Foto: Instagram
Danijela Martinovic Foto: Josip Moler / CROPIX
