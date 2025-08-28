Ne pamtimo ovako smjelo izdanje Danijele Martinović! Za sve je kriva crvena haljina sa seksi prorezom

Danijela Martinović na društvenim mrežama objavila je fotku u crvenoj haljini, zbog koje je dobila stotine lajkova.

Naša pjevačica Danijela Martinović objavila je na svom Instagramu fotografiju u izdanju koje su mnogi već proglasili njezinim najatraktivnijim dosad.

Pjevačica je odjenula zavodljivu crvenu haljinu s dubokim prorezom koji seže sve do pupka, a koji je istaknuo njezinu vitku figuru i besprijekoran stil.

Danijela Martinović

Uz fotku je podijelila i emotivan citat.

''Ono što nas neraskidivo veže, neizgovorene su riječi ljubavi'', glasio je citat.

Danijela Martinović - 2

U samo nekoliko sati objava je prikupila mnoštvo lajkova i komplimenata.

''Predivna'', ''Tko je, kratko, a prelijepo rečeno'', ''Dama, prelijepi ste'', dio je komentara u moru emotikona srca.

Što kažete na Danijelino izdanje? Zaista je prekrasna!

Danijela Martinović

Danijela Martinović - 1

Danijela Martinović - 2

Danijela Martinovic

