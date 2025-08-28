Slavni reper zaprosio princezu Dubaija? Javnost još pamti skandal kada je bivšeg muža ostavila preko Instagrama

French Montana navodno je zaprosio princezu Dubaija Mahru Al Maktoum, a zaruke su uslijedile nakon njezina razvoda i javne potvrde njihove veze.

Reper French Montana (40) navodno je zaprosio princezu Dubaija Sheikhu Mahru Mohammed Rashed Al Maktoum (31), a zaruke su se, prema informacijama TMZ-a, dogodile još u lipnju u Parizu tijekom Tjedna mode, nakon što je Montana nosio kreaciju brenda 3.Paradis.

Njihova veza privukla je pažnju javnosti još prošlog listopada, kad je princeza na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima reperu pokazuje ljepote Dubaija. Iako su tada šutjeli o prirodi svog odnosa, ovog ljeta potvrdili su da su zajedno.

Mahra je kći vladara Dubaija, šeika Mohammeda bin Rashida Al Maktouma. Prije veze s Montanom bila je kratko udana za šeika Mana Al Maktouma, a razvod je objavila javno, i to porukom na Instagramu u kojoj mu je poručila da je "zauzet drugima". Nedugo nakon razvoda lansirala je vlastiti parfem simboličnog imena "Divorce".

