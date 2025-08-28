Dio scenarija ili? Oskarovka doživjela iznenadnu nezgodu na setu kultnog filma

Anne Hathaway doživjela je nezgodu na setu filma "Vrag nosi Pradu 2" kada joj je pukla potpetica.

Jedna od filmskih vijesti koja je obilježila ljeto jest najava nastavka filma "Vrag nosi Pradu", velikog kinohita koji je 2006. poharao dvorane diljem svijeta. Kultni projekt i danas je dio pop kulture čiji se dijalozi citiraju na društvenim mrežama, upoznavši Meryl Streep i Anne Hathaway s novim generacijama.

Snimanje nastavka traje već nekoliko tjedana, a koliko je svijet mode i dalje trnovit za lik Andy Sachs, pokazuje nezgoda koja se dogodila 42-godišnjoj glumici.

Galerija 31 31 31 31 31

Anne Hathaway - 1 Foto: Profimedia

Anne Hathaway - 5 Foto: Profimedia

Anne Hathaway - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''

Fotografije sa seta prikazuju oskarovku u crnoj plisiranoj suknji do koljena, prozirnoj kariranoj bluzi preko crnog topa te visokim crnim sandalama s remenčićima i srebrnim zakovicama čija se peta odlomila dok je hodala po stepenicama, pa je pala.

Brzo se oporavila od pada, u ruci držeći polovicu peciva i smijući se.

Anne Hathaway - 1 Foto: Profimedia

Anne Hathaway - 2 Foto: Profimedia

Anne Hathaway - 3 Foto: Profimedia

"Dobro sam!" poručila je okupljenima, nakon čega je ustala, zagrlila članove ekipe i nastavila sa snimanjem. Nije poznato je li pad bio dio scenarija ili slučajnost.

Osim Streep i Hathaway, svojim ulogama iz prvog filma se vraćaju i Emily Blunt i Stanley Tucci, a glumačkom ansamblu se pridružuju i Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Kenneth Branagh i mnogi drugi.

Kviz o "Vrag nosi Pradu" riješite OVDJE.

Zašto su svi na snimanju komentirali Streep, pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Vječna seks-bomba pala je u drugi plan zbog svoje mini kopije u utegnutom korzetu

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Trakice na mini bikiniju jedva su obuzdale raskošne obline srpske folkerice

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o ljubavi nad kojom se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu

Pogledaji ovo Celebrity Što se krije u vremenskoj kapsuli princeze Diane koja je otvorena nakon 34 godine?