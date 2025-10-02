Ekipa serije U dobru i zlu čestitala velikih 25 godina Novoj TV!

Nova TV slavi 25 godina, a na svečanoj proslavi bile su i zvijezde serije ''U dobru i zlu''.

Nova TV slavi 25 godina postojanja u društvu partnera i suradnika.

U velikom studijskom prostoru održala se svečanost uz jedinstveni show uživo te izvedbe brojnih poznatih glazbenika i omiljenih TV lica, a moto proslave glasi: "Nova TV je svijet koji volimo".

25 godina Nove TV Foto: Nova TV

Tim povodom okupila se i ekipa serije ''U dobru i zlu'' koja je putem društvenih mreža Novoj TV poželjela sve najbolje.

Enes Vejzović, Katarina Baban, Martina Stjepanović, Lena Medar i Filip Juričić sredili su se kao za najveći svjetski crveni tepih, a video pogledajte u nastavku.

Kako je izgledao crveni tepih, pogledajte OVDJE.

