Udaje se bivša Uraganka! Njen otac koji je poznati pjevač otkrio detalje svadbe

Ksenija Knežević sljedeće godine navodno odlazi pred oltar, a sretnu vijest otkrio je njen otac Nenad Knežević.
Crnogorski pjevač Nenad Knežević Knez otkrio je za regionalne medije da se njegova kći Ksenija Knežević udaje u svibnju za svog dugogodišnjeg partnera.
Nakon romantičnih zaruka na Santoriniju, mladenci su zakazali svadbu.
''Nije odustala od glazbe. Ksenija se udaje u svibnju, zakazali su svadbu i mene to jako raduje. U dugoj je i stabilnoj vezi, jedva čekam. Jako sam emotivan, kao svaki Crnogorac se trudim to sakriti. Jedva čekam da postanem dedo, to je prirodno i došlo je vrijeme za to'', rekao je Knez, prenosi Azra.
Da se zaručila otkrila je fotografijom ruke s prstenom među brojnim drugim prizorima s plaže ovog srpnja.
Ksenija Knežević - 15 Foto: Instagram
O Ksenijinom partneru ne zna se gotovo ništa. Srpski mediji prenijeli su da se zove Nikola Todorović te da žive zajedno. Neke njegove fotografije pogledajte OVDJE.
Ksenija Knežević - 5 Foto: Instagram
Ksenija Knežević - 4 Foto: Instagram
Ksenija Knežević - 11 Foto: Instagram
Podsjetimo, Ksenija je bila članica popularne grupe Hurricane sa Sanjom Vučić i Ivanom Nikolić. Predstavljale su i Srbiju na Eurosongu 2021. godine s pjesmom ''Loco Loco''.
Hurricane na Euroviziji - 2 Foto: Profimedia
Hurricane na Euroviziji - 1 Foto: Profimedia
