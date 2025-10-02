Zavirite na glamurozni crveni tepih svečane proslave 25 godina Nove TV!

Nova TV danas slavi 25 godina postojanja u društvu partnera i suradnika, obilježavajući četvrt stoljeća uspjeha, zajedništva i inovacija na hrvatskom medijskom tržištu.
25 godina Nove TV Foto: Nova TV
Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših gledatelja, zbog kojih već 25 godina osluškujemo publiku, ulažemo u inovacije i gradimo povjerenje. Od svojih početaka kao prve hrvatske komercijalne televizije s nacionalnom koncesijom, Nova TV se razvila u vodeću multimedijalnu grupaciju u zemlji s najgledanijim informativnim i zabavnim sadržajem. O svemu tome više smo razgovarali i s članicom uprave, Dianom Roginić.
''Vjerodostojnost, timski rad, zajedništvo, fokus na želje i potrebe naših gledatelja su ono što nas vodi cijelo vijeme i što će nas voditi i dalje.''
Kome je najviše zahvalna?
''Našim gledateljima, našim poslovnim suradnicima, našim zaposlenicima, svi su oni dio ove priče.''
Diana Roginić Foto: Nova TV
Što gledatelje očekuje u budućnosti?
''Budućnost nam sigurno nosi nove izazove i ja vjerujem da smo spremni za njih!'' zaključuje optimistično.
A kako izgleda crveni tepih kojim su prošli brojni uzvanici pogledajte u prilogu.
