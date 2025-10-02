Sjećate se njega? Bivši hrvatski maneken bio je tattoo majstor, a sad postaje franjevac

Bivši hrvatski maneken Nikola Zorotović postaje franjevac, sretnu vijest objavio je na društvenim mrežama.
Brojni u hrvatskoj javnosti još pamte Nikolu Zorotovića, markantnog manekena koji je godinama osvajao modne piste i editorijale.
Danas je njegovo ime prisutno ne samo u svijetu mode, već i u sasvim drugačijim područjima, a najnovija vijest iz njegovog života posebno će vas iznenaditi.
Nikola Zorotović - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Zorotović je karijeru započeo kao maneken, no vrlo brzo se prebacio i na kreativnu stranu modne scene. Zajedno s Tadijom Glasnovićem pokrenuo je brend CHYPKA, koji je svojim odvažnim kolekcijama privukao veliku pažnju.
Nikola Zorotović - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Osim mode, Nikola se pronašao i u svijetu tetovaža. Godinama se bavio tetoviranjem, a i svoje tijelo ukrasio je brojnim trajnim crtežima.
Ipak, posljednjih godina posvetio se vjeri.
Svoj talent za crtanje pretočio je u umjetnost na koricama Biblije, a pohvalio se slikama vjerskih motiva na svom Instagramu.
A sad se odlučio i na još jedan veliki korak. Naime, objavio je da otvara novo životno razdoblje uz fotografiju na kojoj je napisao: ''Službeni ulazak u postulaturu''.
Nikola Zorotović na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Nikola Zorotović na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Inače, postulatura je prvi stupanj u početnom odgoju u franjevačkom Redu. Predstavlja razdoblje u kojem postulant potvrđuje vlastitu odlučnost da se obrati postupnim prijelazom od svjetovnoga na franjevački način života. Postulaturom se postulant priprema za novicijat koji je sljedeći stupanj u franjevačkom odgoju. Postulanta kroz školovanje obično vodi magister u jednome bratstvu. Značilo bi to da Nikola postaje franjevac.
Podsjetimo, mediji su ga 2016. godine povezivali s pjevačicom Lanom Jurčević, s kojom je surađivao i na majicama inspiriranim njezinim hitom ''Ludo ljeto''. Lana tu vezu nikad nije javno potvrdila, ali objavila je fotografiju na Instagramu na kojoj se vidi njegova ruka i prepoznatljiva tetovaža.
Lana Jurčević i Nikola Zorotović Foto: Instagram
Nikola Zorotović - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell
