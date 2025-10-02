Zvijezda Kumova za proslavu 25 godina Nove TV spremala se uz neizostavan dodatak!

Dok se cijela ekipa Nove TV užurbano priprema za veliku proslavu 25. rođendana, glumica Ecija Ojdanić spremanje je prekinula iz važnog razloga.

Glumica Ecija Ojdanić, koju gledamo u popularnoj seriji Kumovi, na svoj je način obilježila pripreme za veliku proslavu – 25. rođendan Nove TV.

Umjesto glamuroznih haljina i svečanih poza, Ecija se u backstageu pojavila u kućnom ogrtaču i s pršutom na stolu.

U opuštenoj atmosferi, pred ogledalom i svjetlima šminkerskog stola, Ecija je zavezane kose i s osmijehom na licu prionula rezanju pršuta. Dok se oko nje nalazio kreativni nered, poručila je:

''Pozdrav svim gledateljima Nove TV, a posebno onima koji prate lude zaplete u Zaglavama. Mi slavimo 25 godina Nove TV. Želim sretan rođendan Novoj TV, da traje još dugo dugo, a našim Kumovima na našu i vašu radost da dožive barem 1000 epizoda! U slast!''

Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

