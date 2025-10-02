Zvijezda Kumova za proslavu 25 godina Nove TV spremala se uz neizostavan dodatak!

Dok se cijela ekipa Nove TV užurbano priprema za veliku proslavu 25. rođendana, glumica Ecija Ojdanić spremanje je prekinula iz važnog razloga.
Glumica Ecija Ojdanić, koju gledamo u popularnoj seriji Kumovi, na svoj je način obilježila pripreme za veliku proslavu – 25. rođendan Nove TV.3 vijesti o kojima se priča bolest ju nije ograničila! Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta samozatajna žena Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime loše vijesti Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."
Umjesto glamuroznih haljina i svečanih poza, Ecija se u backstageu pojavila u kućnom ogrtaču i s pršutom na stolu.
Pogledaji ovo Celebrity Udaje se bivša Uraganka! Njen otac koji je poznati pjevač otkrio detalje svadbe
U opuštenoj atmosferi, pred ogledalom i svjetlima šminkerskog stola, Ecija je zavezane kose i s osmijehom na licu prionula rezanju pršuta. Dok se oko nje nalazio kreativni nered, poručila je:
''Pozdrav svim gledateljima Nove TV, a posebno onima koji prate lude zaplete u Zaglavama. Mi slavimo 25 godina Nove TV. Želim sretan rođendan Novoj TV, da traje još dugo dugo, a našim Kumovima na našu i vašu radost da dožive barem 1000 epizoda! U slast!''
Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR
Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je novi šarmantni srpski trener za kojim su žene poludjele?
Nedavno je Ecija imala važnu večer u svom životu. O čemu se radilo pogledajte OVDJE.
Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
Galerija 21 21 21 21 21
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Predivna vijest u domu Tije Jurčić i NBA zvijezde! Sve je potvrdila fotografijom
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seks-bomba umalo poljubila pod pred paparazzima, umjesto glamura doživjela blam!
Pogledaji ovo Celebrity Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''