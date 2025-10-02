Počela je u MasterChefu, a danas je jedna od najpoznatijih domaćih influencerica!

Meri Goldašić za sebe kaže da ima osjećaj kao da je proživjela 17 života. Bila je u inozemstvu, mlada je postala mama, a proživjela je i težak razvod. S našom Dijanom Kardum podijelila je za IN magazin da danas živi onako kako je oduvijek željela.

Prije dvije sezone upoznali smo je kao jednu od kandidatkinja u MasterChefu, no Meri Goldašić sada je poznatija po objavama na društvenim mrežama. Kako priznaje, od sudjelovanja u kulinarskom showu, život joj se potpuno promijenio.



''Pa reći ću ti u brojkama, ja jako volim brojke i one su mi nekako najbolje mjerilo za sve u životu - 30 tisuća pratitelja sam imala prije MasterChefa, 80 pri kraju emitiranja showa - 80 tisuća, tako da MasterChef me definitivno lansirao u jednom smjeru u kojem sam htjela ići. Pomogao mi je puno i pomogao mi je da ljudi vide tu jednu stranu mene koju ja ne objavljujem puno na društvenim mrežama. Recimo u MasterChefu sam svaki dan plakala, svaki dan sam cmizdrila i pokazala tu jednu stranu koju inače ne pokazujem'', priča Meri.

''Moj posao je jako privilegiran i to je ja mislim svima jasno, tako da ja mislim da jedino što bih mijenjala u ovom poslu je količina mišljenja nepotrebnih koje dobijem na dnevnoj bazi, a sve ostalo mi je super. Sve što dođe uz to. Od ljudi koje upoznajem do cijelog tog glamura koji prije nisam živjela a u kojem stvarno uživam'', govori Meri.

Na društvenim mrežama dijeli i blještave trenutke, ali i one katkad ne tako lijepe. Iskreno govori o svemu, a s pratiteljima je podijelila i svoju transformaciju. Naime, izgubila je 30 kilograma.



''Ja sam prvih pet kila skinula u MasterChefu od nervoze, to je krenulo tad. Nisam imala kad jest, nisam mogla jest, bila sam po stresom, to mi se desilo prvi put u životu, inače sam kad god bih bila pod stresom išla jest. Dogodio se onaj učinak kojem sam se cijeli život molila. Molim te da od stresa počnem mršavit i tako dalje. Imala sam neko predznanje jer to debljanje nije trajalo cijeli život to se desilo nakon drugog poroda'', kaže Meri te dodaje:



''Više se nikad u životu ne želim dovesti u tu fazu eto najviše zbog svog zdravlja, ali i zbog izgleda''.

Uz to što gradi karijeru, ima i onu najvažniju ulogu – majku dvojice dječaka. Stariji ima deset, mlađi pet godina.



''Ja imam sreću da su oni stvarno dobra djeca, oni jesu svatko na svoj način, stariji je puno mirniji, puno je ozbiljniji, zreliji, mlađi je mi kažemo u Dalmaciji vragu iz torbe ispao, on ne može na mjestu stajat pet i pol sekundi, ali je jako dobar, dobronamjeran je pa to nije ništa strašno. Njih dvojica imaju puno ljubavi jedan prema drugome ne tuku se, barem ne dok ja gledam jer je to strogo zabranjeno, tako da ja to dobro hendlam. Imaju iste hobije, zato sam i rekla stajem s njih dvojicom i to je to. Mislim da sad 100 posto uživam. Imam osjećaj kad bih još jednu bebu rodila da bih morala birat karijera ili majčinstvo. Ovako stignem sve'', kaže.

Nedavno je netko njezinu fotografiju iskoristio za profil na društvenoj mreži za upoznavanje. Meri se s tim dobro našalila, kao i njezin muž Jure.



''Mi smo se, ne biste vjerovali, upoznali u jednom klubu na šanku. Znači old school, to je zapravo new age. Upoznali smo se u periodu kad ni on ni ja nismo htjeli imati dečka, curu, čak mu nisam rekla, to su oni famozni članci u novinama, nisam mu rekla da imam dijete, ljudi nisam mu rekla ni ime svoje do 3 dana. 3 dan smo se mi upoznali, ja nisam htjela da čovjek zna ni tko sam, ni šta sam, ni gdje živim, ja sam samo htjela malo flerta. Jer sam bila u nekom totalno ranjivom periodu'', govori Meri.

U šali će reći da je dosad proživjela 17 života. Živjela je u Danskoj i Švedskoj. No život u Hrvatskoj ipak joj najviše odgovara.



''Ja ajmo reći 70 posto svog života nisam ispričala na kameri. Moram čekat prvo da se odcjepimo od svih tih ljudi totalno i onda da krenem pisat knjige, snimat emisije, pocaste i tako dalje. Šalim se'', govori u svom stilu.

No o jednoj se stvari ne može šaliti, kaže, a to je razvod koji je proživjela.



''Što da ti kažem, grozno iskreno. Uopće se na tu foru neću šaliti./ Bilo mi je koma. Moja greška, reći ću svima da paze na to što ja nikom nisam pričala o svojim bračnim problemima nikom osim prijateljicama i sestri i onda kad je došlo do tog trenutka da se mi razvodimo, svima je to bilo iz neba u rebra i onda naša balkanska narav što napravi prvo okrivi ženu. Odnosno prvo kaže, ajde sjedi šuti nije ti ništa jer cijelo vrijeme se smiješ. Bio mi je najteži dio što sam sve to morala sama'', priznaje.



''Ja za njega kažem da je on najbolji bivši muž na svijetu. On sve svoje odrađuje. Mi smo u super odnosima. Ja njegovu obitelj i dalje jako volim, evo neki dan sam mu se s mamom vidjela. Moj sin obožava svog tatu. Nikada u životu nije čuo ružnu riječ o njemu''.

Putovanja su joj velika strast, a nedavno je ostvarila dugo željenu destinaciju – Sjedinjene Američke Države.



''Ja sam iskreno očekivala puno više, malo više tog holivudskog sjaja, glamura, vidjela jesam Adam Sandlera i mogu reći da mi je to u L.A.-u bio neki highlight tog dijela putovanja, ali ova druga strana Amerike me totalno potresla, od ovisnika na cesti, beskućnika i tako dalje, cijelog tog socijalnog sistema koji im se potpuno raspada, dostupnosti oružja i općenito tu neku nesigurnost''.

No, ono što je vidjela, nije u potpunosti ispunilo očekivanja. Dok ju je Hollywood pomalo razočarao, njujorška energija ostavila je mnogo snažniji dojam. A dojam su ostavile i visoke cijene.



''Meni je jako drago da mi napokon držimo korak s Amerikom pa makar i u cijenama jer jedan restoran NOBU u Malibu koji slovi kao jedan od najskupljih, u kojem je najteže dobit stol. Mi smo imali sreću da je moja prijateljica uspjela dobit rezervaciju za taj restoran i za nas 5, predjelo, glavno jelo, desert i kokteli, mi smo zapravo platili ceh oko 400-500 dolara što nije puno skuplje što bi platili u nekom od ovih naših skupljih restorana a ipak si u Malibuu'', govori Meri.

Kaže da je do sada proživjela barem 17 života – a sudeći prema planovima koje ima, lako je moguće da joj ni tih neće biti dosta.

