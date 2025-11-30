Što kažete na ovu drastičnu promjenu? Baby Lasagna prvi put u javnosti pokazao novi imidž

Baby Lasagna zapalio pozornicu u suradnji sa simfonijskim orkestrom, ali svi pričaju i o njegovom novom imidžu.
Na nastupu u zagrebačkom HNK-u udružio je snage s impozantnim simfonijskim orkestrom pod vodstvom Maka Murtića.
Osim vokalne moći i energije, pažnju je plijenio i novim imidžem. Iako se već na društvenim mrežama pohvalio da je kosu obojio u crno, sada smo ga imali priliku prvi put vidjeti u javnosti u novom izdanju.
U elegantnom crnom odijelu s bijelom košuljom, s detaljima nakita i stiliziranom frizurom, odavao je dojam istinske rock zvijezde koja dominira svakom pozornicom na kojoj se pojavi.
Otkako je postao poznat, vidjeli smo ga već s nekoliko različitih frizura, kraćih i duljih, blajhanih i prirodne kose, no ova promjena sve je baš iznenadila.
Lasagna je nedavno nasmijao svoje pratitelje snimkom supruge Elizabete. O čemu se radi saznajte OVDJE.
