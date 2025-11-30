Što kažete na ovu drastičnu promjenu? Baby Lasagna prvi put u javnosti pokazao novi imidž

Baby Lasagna zapalio pozornicu u suradnji sa simfonijskim orkestrom, ali svi pričaju i o njegovom novom imidžu.

Istarski glazbenik Marko Purišić, poznat kao Baby Lasagna, ponovno je pokazao zašto je trenutačno jedan od najkarizmatičnijih izvođača domaće glazbene scene.

Na nastupu u zagrebačkom HNK-u udružio je snage s impozantnim simfonijskim orkestrom pod vodstvom Maka Murtića.

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim vokalne moći i energije, pažnju je plijenio i novim imidžem. Iako se već na društvenim mrežama pohvalio da je kosu obojio u crno, sada smo ga imali priliku prvi put vidjeti u javnosti u novom izdanju.

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

U elegantnom crnom odijelu s bijelom košuljom, s detaljima nakita i stiliziranom frizurom, odavao je dojam istinske rock zvijezde koja dominira svakom pozornicom na kojoj se pojavi.

Baby Lasagna Foto: Igor Soban/PIXSELL

Otkako je postao poznat, vidjeli smo ga već s nekoliko različitih frizura, kraćih i duljih, blajhanih i prirodne kose, no ova promjena sve je baš iznenadila.

Baby Lasagna - 3 Foto: Instagram

Baby Lasagna i Käärijä - 3 Foto: Lukas Maeder/Dancing Bear PR

Baby Lasagna - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Baby Lasagna na Eurosongu Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

