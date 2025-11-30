Tko je ljepotica u pripijenoj haljini koja je špicu osvojila blistavim osmijehom?

Prekrasnu Paulu snimili su naši fotografi na zagrebačkoj špici.

Subotnja špica u centru Zagreba još jednom je bila pozornica modne inspiracije, a posebno se istaknula atraktivna dama u besprijekornoj kombinaciji, Paula Čatipović.

Upečatljiva zimska izdanja dominirala su centrom grada, no ova ljepotica osvojila je poglede u pripijenoj baršunastoj haljini, koju je dodatno naglasila tankim remenom i visokim crnim čizmama.

Paula Čatipović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stajling je upotpunila raskošnom smeđom bundom koja je dodatno pojačala dojam glamura, a u ruci je nosila nekoliko shopping vrećica i elegantnu plavu torbicu. S mobitelom u ruci i širokim osmijehom na licu, ova ljepotica pokazala je da se i obična subotnja šetnja može pretvoriti u pravi modni trenutak.

Paula Čatipović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Paula Čatipović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, Paula je danas doktorandica, stručnjakinja za političku komunikaciju te vlasnica PR obrta. Javnosti je poznata i kao loto-djevojka, a onda je početkom 2022. godine, otišla s televizije. Mediji su tada pisali kako joj posao voditeljice Lota više nije predstavljao izazov kao na početku, pa je odlučila zakoračiti u ozbiljnije profesionalne vode.

Paula Čatipović Foto: Josip Moler / CROPIX

U tom je razdoblju upisala doktorski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti, gdje je i diplomirala novinarstvo. Danas ondje radi i kao vanjska suradnica, ali je nastavila i svoj put obrazovanja.

Paula Čatipović - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

''Ove godine sam upisala i transakcijsku analizu na Berne institutu u Engleskoj. TA je metoda psihoterapije koju je i razvio Eric Berne koja se bazira na istraživanju jedinica društvenih odnosa i njihovih transakcija. Iako su znanja iz tog područja korisna u doslovno svim poslovima, voljela bih se jednog dana, u nekoj formi, baš aktivno baviti psihoterapijom'', rekla je svojedobno za Net.hr.

