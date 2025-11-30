Najslađa verzija pjesmice! Korana Gvozdić objavila rođendansku čestitku koja topi srca

Korana Gvozdić rođendan je proslavila uz svoju obitelj, a sinčić je bio glavna zvijezda videa kojega je objavila na društvenim mrežama.

Ovih je dana Korana Gvozdić slavila svoj poseban dan - rođendan! Nekadašnja voditeljica imala je pravu malu zabavu kojom se pohvalila na društvenim mrežama, a jedan je trenutak posebno osvojio srca njezinih pratitelja.

U videu koji je objavila, Korana je slavila rođendan u društvu svojih najdražih - komičara Ivana Šarića, i njihovog sinčića, koji je bio glavna zvijezda. Dječak je roditeljima u jednom trenutku rekao da ima jednu "super ideju", a zatim ugasio svjetlo kako bi stvorio pravu rođendansku atmosferu.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram

''Woohooo to me i 'super ideja''', napisala je na Instagramu uz preslatki video.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram

Uz svijeće i osmijehe, obitelj je zajedno zapjevala slavljenici, a njihov sinčić je ponovno ukrao show kada je pustio glas i izveo najslađu verziju pjesmice.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram

Video pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!

Komentari oduševljenja samo su se nizali na Instagramu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fanovi u šoku: Duh iz Hogwartsa u stvarnosti je imao više godina nego što ste mislili!

''Koliko ste prekrasni'', ''Mami sretan rođendan, ali on je tako predivan'', ''Kako dobra ideja'', ''Awww, kako je dobar s ''idejom'', ''Koliko predivan dječak'', ''Koliko je sladak'', ''O Bože, preslatki svoje troje'', ''Oduševili ste me koliko ste dragi i pozitivni'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Korana Gvozdić i Ivan Šarić - 1 Foto: Instagram

Galerija 15 15 15 15 15

Jedan od naših najskladnijih parova za IN magazin je pričao o najtežim trenutcima u životu i ljubavi koju im je donio sin Oliver. Više o tome saznajte OVDJE.

Nedavno su proslavili i 13 godina ljubavi, a više o tome pisali smo OVDJE.

Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram

Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Šime novom prisnom fotkom pokazali da u njihovu odnosu vlada prava harmonija

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša olimpijka nakon dalmatinske svadbe organizirala feštu i u Beogradu, odakle je njezin suprug

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ljepotica u pripijenoj haljini koja je špicu osvojila blistavim osmijehom?