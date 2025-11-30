Najslađa verzija pjesmice! Korana Gvozdić objavila rođendansku čestitku koja topi srca

Korana Gvozdić rođendan je proslavila uz svoju obitelj, a sinčić je bio glavna zvijezda videa kojega je objavila na društvenim mrežama.
U videu koji je objavila, Korana je slavila rođendan u društvu svojih najdražih - komičara Ivana Šarića, i njihovog sinčića, koji je bio glavna zvijezda. Dječak je roditeljima u jednom trenutku rekao da ima jednu "super ideju", a zatim ugasio svjetlo kako bi stvorio pravu rođendansku atmosferu.
Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram
''Woohooo to me i 'super ideja''', napisala je na Instagramu uz preslatki video.
Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram
Uz svijeće i osmijehe, obitelj je zajedno zapjevala slavljenici, a njihov sinčić je ponovno ukrao show kada je pustio glas i izveo najslađu verziju pjesmice.
Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram
Video pogledajte OVDJE.
Komentari oduševljenja samo su se nizali na Instagramu.
''Koliko ste prekrasni'', ''Mami sretan rođendan, ali on je tako predivan'', ''Kako dobra ideja'', ''Awww, kako je dobar s ''idejom'', ''Koliko predivan dječak'', ''Koliko je sladak'', ''O Bože, preslatki svoje troje'', ''Oduševili ste me koliko ste dragi i pozitivni'', dio je komentara na društvenim mrežama.
Korana Gvozdić i Ivan Šarić - 1 Foto: Instagram
Jedan od naših najskladnijih parova za IN magazin je pričao o najtežim trenutcima u životu i ljubavi koju im je donio sin Oliver. Više o tome saznajte OVDJE.
Nedavno su proslavili i 13 godina ljubavi, a više o tome pisali smo OVDJE.
Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram
Korana Gvozdić, Ivan Šarić Foto: Instagram
