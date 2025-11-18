Ivan Šarić dirnuo emotivnom porukom sinu: "Ušao si u život odmah u borbu..."

Ivan Šarić i Korana Gvozdić obilježili su Međunarodni dan palčića emotivnim objavama posvećenima sinu Oliveru.

U ponedjeljak diljem svijeta je obilježen Međunarodni dan palčića, sve novorođene djece koje su se rodile prije službenog termina.

Naš komičar Ivan Šarić i bivša voditeljica Korana Gvozdić svog sina Olivera su dobili 2021. godine, otvoreno progovorivši o njegovom preuranjenom porodu, kako bi drugim pomogli što bolje se snaći u ovim situacijama. Povodom Međunarodnog dana palčića, oboje su na svojim društvenim mrežama objavili emotivne poruke svom danas četverogodišnjem sinu.

Galerija 27 27 27 27 27

"Sine moj, uš'o si u život odmah u borbu... Bit će mi čast kad budeš stariji i kad budeš shvaćao neke stvari, da ti napokon ispričam koju volju i snagu imaš oduvijek u sebi", napisao je Šarić, dok je Gvozdić u svojoj objavi napisala: "Za najmanje rukice koje su nas ikada držale u životu…".

Oliver je rođen dva mjeseca prije termina, a porođaj i vrijeme provedeno u bolnici odvijali su se usred COVID-a. Par je o svemu progovorio prije nekoliko mjeseci za IN magazin.

Pogledaji ovo Celebrity Severina posvetila objavu Vukovaru: ''Vidjela sam grad bez ljudi...''

"Prisjećanje na trenutak kad se rodio, kako je sve to prolazilo, kako smo došli sad tu di jesmo, kako je sve super na kraju završilo. Baš je ups and downs što se tiče emocija, i radost, i sjeta, i sve, kako je već četiri godine prošlo. Iz male bebice smo dobili konkretnog dečka! Veliki dečko", poručila je Korana.

Ispričali su i koji su ih sve izazovi ulovili u tim trenucima.

In Magazin: Ivan Šarić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Ivan Šarić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Korana Gvozdić i Ivan Šarić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Korana Gvozdić i Ivan Šarić - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Kako je Oliver palčić, dva je mjeseca ranije rođen, tih prvih godinu dana, pogotovo sam trenutak kad je došao na svijet, je bio sve samo ne ludilo i veselje, bilo je izazovno. Bio je dosta u inkubatoru, bili smo u bolnici pet i pol tjedana, cijela priča je bila malo tako teža. Već sam o tome pričala i treba možda češće pričati u o takvim stvarima jer pogotovo u medijima i općenito ljudi imaju više tendenciju pričati lijepe stvari. Gledamo trudnice koje vježbaju do zadnjeg dana, putovanja, jedu sve i svašta, a zapravo jako velik broj žena samu trudnoću i sam porod imaju izazovne periode i trenutke. Ja sam za to da tko ima hrabrosti da transparentno priča o tome", rekla je Korana, koja je rodila Olivera kada je imala 38 godina.

Korana Gvozdić - 2 Foto: Screenshot

Korana Gvozdić - 1 Foto: Screenshot

U podcastu "Mame kod Lane", otkrila je kako je bila uvjerena kako nikad neće dobiti dijete, a kada je ostala trudna, morala si je ubrizgavati terapiju za trombofiliju. Za vrijeme trudnoće ubrizgala si je između 230 i 240 terapija u područje trbuha i bedra. Zbog loših nalaza, morala je na hitan porod pod opću anesteziju, a tek 26 dana kasnije ga je mogla primiti u ruke.

Nedavno su proslavili 13 godina veze, o čemu više pročitajte OVDJE.

Šarić je podijelio svoju odgojnu metodu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Neočekivana ispovijest zvijezde Kumova: ''Bilo je naznaka da neće biti dobro''

Pogledaji ovo Celebrity ''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima