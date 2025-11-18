Neočekivana ispovijest zvijezde Kumova: ''Bilo je naznaka da neće biti dobro''

U novoj objavi na Instagramu Ecija Ojdanić otkrila je iskustvo koje je mnoge iznenadilo, prvi put u karijeri odlučila je stati i poslušati svoje tijelo.

Da je glumica i zvijezda ''Kumova'' Ecija Ojdanić ujedno i velika ljubiteljica trčanja, dobro znaju svi koji je prate na društvenim mrežama.

Ondje redovito dijeli svoje sportske trenutke, no ovoga je puta odlučila pokazati drugačiju perspektivu. U posljednjoj objavi na Instagramu otvorila je jedno intimnije poglavlje i ispričala iskustvo koje je mnoge ganulo i motiviralo.

''Prvi DNF ili odustajanje… ili post o tome kako odustajanje nekad znači pobjedu. Pobjedu nad egom i realnu procjenu svog trenutačnog kapaciteta. Mislim da, ako objavljujem uspjehe i pomicanje osobnih granica, onda isto tako treba zabilježiti i prvo odustajanje u mom trkačkom stažu'', započela je svoju emotivnu ispovijest, uz fotografije snimljene u Puli, gdje je trčala zajedno s prijateljima.

Iako se na jednoj od slika smije, njezine riječi otkrivaju da se u pozadini odvijala ozbiljna unutarnja borba. Glumica poznata po upornosti i čeličnoj disciplini priznala je da je u startu osjećala manjak motivacije.

"Bilo je naznaka da neće ići dobro… Ovo je zadnja utrka pred kraj jesenske sezone… Trkački apetit bio je nahranjen s dvije prethodno odlično odrađene utrke, nisam imala neki drive… A sigurno nije pomogao ni akumulirani umor, grozno spavanje zadnji tjedan, sushi koji sam jela večer prije i očajna južina s vjetrom taj dan… Ali to je sve manje bitno", objasnila je, naglasivši da je, unatoč svemu, ključni izazov zapravo bio onaj mentalni.

"Najvažnija je unutarnja borba sa samom sobom… Već nakon šestog kilometra osjetila sam da “curim” i da neće biti neki spektakl od rezultata… Ali, mislim se, idem ja po svom, tvrdoglava, pa preko svih granica i prepreka. Jer odustajanje nije bilo opcija do sada. Istrčala sam ja cijeli maraton s puknutom ložom i bolovima…"

"Slabost, glavobolja, mučnina samo se povećavaju… Ne da ne uživam, već se mučim, sve više… A meni je trčanje užitak, a ne muka… I onda prelomim i kažem: ''Pa u redu je i odustati ako ništa ne ide kako treba i ako se utrka pretvara u muku", otkrila je taj ključni trenutak u kojem je donijela odluku.

Eciji je trčanje velika ljubav već neko vrijeme, a na društvenim mrežama pohvalila se već brojnim otrčanim utrkama, medaljama te osobnim zadovoljstvom.

''I eto, sezonu završavam s dva PB-a i spoznajom da je u redu nekad i odustati i pobijediti vlastiti ego. Zato su moji najjači opet rasturili.

Ponosna do neba.''

