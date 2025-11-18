Zgodna Kosovljanka u haljini potpuno golih leđa pokazala impresivne tetovaže

Glazbenica koju je korisnik naveo zasjenila je sve prisutne na glamuroznom događaju u Hollywoodu pojavivši se u raskošnoj ljubičastoj haljini koja je naglasila njezina gola leđa i upečatljive tetovaže.

Glazbenica Rita Ora ponovno je privukla svu pažnju na crvenom tepihu prestižnog događanja u Hollywoodu, gdje se pojavila u izuzetno elegantnoj i senzualnoj kombinaciji koja je plijenila poglede iz svakog kuta.

Odabrala je duguljastu, pripijenu baršunastu haljinu u dubokoj ljubičastoj nijansi — boji koja već sama po sebi garantira dozu glamura, a u ovom slučaju naglasila je i njezinu besprijekornu figuru.

Najveći wow-efekt izazvao je hrabro krojeni stražnji dio haljine, potpuno otvoren, koji je otkrivao njezina leđa i pritom stavio naglasak na impresivnu kolekciju tetovaža koje se protežu niz kralježnicu i bok.

Fotografije jasno pokazuju koliko je pažnje posvetila svakom detalju – od frizure, podignute u sofisticirani stil s pletenim elementima, do upečatljivih naušnica koje su dodatno podigle sveukupni dojam.

Rita je inače poznata po golišavim kombinacijama koje ističu njenu savršenu figuru, a prije nekoliko tjedana viđena je u providnoj haljini ispod koje su virile tange. Fotografije pogledajte OVDJE.

