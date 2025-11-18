Severina posvetila objavu Vukovaru: ''Vidjela sam grad bez ljudi...''

Severina je na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara odala počast svim žrtvama.
Na svom Instagramu podijelila je video s koncerta u Areni Zagreb na kojem pjeva svoju pjesmu ''Grad bez ljudi''.
"Vidjela sam grad bez ljudi, pobjednika kako gubi, anđele na stupu srama, djecu kako plaču sama", pjeva Severina u videu.
Kolona sjećanja u Vukovaru Foto: Marin Franov/Cropix
Jacques Houdek ispod Vukovarskog vodotornja - 2 Foto: Instagram
Darko Milas - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
