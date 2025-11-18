Pretraži
odala počast

Severina posvetila objavu Vukovaru: ''Vidjela sam grad bez ljudi...''

Piše J. C. , Danas @ 11:25
Severina Severina Foto: Instagram

Severina je na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara odala počast svim žrtvama.

Marco Cuccurin pozirao s Ivanom Rakitićem
''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim
Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima
Severina posvetila objavu Vukovaru
Poznati Hrvati u šoku zbog požara na zgradi Vjesnika
Poznati Hrvati u šoku zbog požara na zgradi Vjesnika: ''Ovaj prizor...''
Tko je glumac Darko Milas koji vodi program kod Memorijalne bolnice u Vukovaru na Dan sjećanja?
Tko je glumac koji svake godine vodi svečani program na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara?
Deni Karadža u osmoj epizodi showa Supertalent
Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
Kako je Laura Gnjatović izgledala prije pet godina?
Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju
Vivian Wilson mamila poglede na modnoj reviji u Los Angelesu
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla
Zbog koncerta benda ''The Offspring'' u Zagrebu su se stvorili redovi i po kiši
Zbog čijeg su se koncerta u Zagrebu stvorili redovi za ulaznice i po kiši?
Znate li da je Doris Dragović ujna Iris Livaje, supruge Marka Livaje
Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?
vijesti
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Požar na vrhu Vjesnikova nebodera: Diže se gusti dim
Drama u Vjesnikovu neboderu: "Požar se agresivno širi vertikalno, krhotine otpadaju sa zgrade"
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
VIDEO Pogledajte snimku: "Ovako je počeo požar u neboderu"
Vivian Wilson mamila poglede na modnoj reviji u Los Angelesu
Kako je Laura Gnjatović izgledala prije pet godina?
Deni Karadža u osmoj epizodi showa Supertalent
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Jedan tihi pokazatelj u krvi može predvidjeti demenciju desetljećima prije simptoma!
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Visoko osjetljivo dijete: 12 znakova koji otkrivaju da imate malo empatično čudo
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Kako ga je nokautirala! Presudila obračun između muškaraca odlučnim udarcem pa pobrala ovacije
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
Ovakva kupaonica postoji samo u Bosni! Pogledajte neuobičajeni dizajn
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
Trebamo li puniti mobitele na 100 posto? Evo što kažu stručnjaci
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
Pogledajte što je crnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
FOTO Hrvatski ultrasi vulgarno odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
Scene od kojih ćete se naježiti! Modrić ulazio u igru, a crnogorski navijači napravili su ovo
VIDEO Scene od kojih ćete se naježiti! Modrić ulazio u igru, a crnogorski navijači napravili su ovo
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
U dobru i zlu: Mora nešto skinuti s duše
Kumovi: Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Prežalio je i majku i oca, ali njega neće
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
Skrivena sudbina: Sve ga boli – probudio se pored kreveta svoje kćeri
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Rakija "liječi sve bolesti": 5 stvari koje niste znali o najpopularnijem piću s Balkana
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Titula jednog od najljepših sela na svijetu donijela im je samo probleme: "Više nemamo privatnosti, a turisti ništa ne troše"
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
Von der Leyen pozvala zemlje EU-a na 135 milijardi eura potpore Ukrajini: "Ne postoje jednostavna rješenja”
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Terra ima novu božićnu kolekciju
Pogledajte ovu božićnu kolekciju, ne znamo bismo li je poklonili ili ostavili samo za sebe
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Prva minica zagrebačke špice: Kombinacija s tankim najlonkama koju je teško ne primijetiti
Hlače od samta su veliki trend ove sezone
Tople hlače hit su ove jeseni - hoćete li ih nositi? Pronašli smo i 10 modela koji bi vam se mogli svidjeti
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Pogledajte što je cnogorski policajac napravio kada se ispred njega pojavio Zlatko Dalić
FOTO Hrvatski ultrasi odgovorili Crnogorcima: "Oprosta nema!"
