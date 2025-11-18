Poznati Hrvati u šoku zbog požara na zgradi Vjesnika: ''Ovaj prizor...''

Na društvenim mrežama oglasili su se brojni poznati zbog požara na jednom od najpoznatijih nebodera u Zagrebu.

Hrvatska je u šoku zbog požara na jednoj od najpoznatijih zgrada u Zagrebu, zgradi bivšeg Vjesnika.

U zgradi Vjesnika na Slavonskoj aveniji u ponedjeljak kasno navečer buknuo je požar koji se proširio i na ostatak zgrade. Zagrebački vatrogasci su jakim snagama opkolili zgradu te zbog sigurnosti vatru počeli obuzdavati izvana, no gašenje je još u tijeku te se očekuje da će buktinju pod kontrolu uspjeti staviti kasnije tijekom dana. Kako napreduje gašenje te više o uzroku požara čitajte OVDJE.

Požar u Vjesnikovom neboderu Foto: Damir Krajac/Cropix

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 4 Foto: Damir Krajac/Cropix

Požar u Vjesnikovom neboderu - 5 Foto: Damir Krajac/Cropix

Osim Zagrepčana i državljana Hrvatske ovim požarom šokirani su i brojni poznati Hrvati.

Na društvenim mrežama podijelili su fotografije buktinje te izražavaju tugu što nestaje jedan od simbola Zagreba.

''Htjela sam poželjet svima dobro jutro, ali mi se otvorio ovaj prizor... RIP Vjesnik'', napisala je Ella Dvornik.

Poznati o požaru na Vjesniku - 4 Foto: Instagram

Oglasili su se još i Katarina Baban, Filip Vidović, Ida Prester te drugi.

Poznati o požaru na Vjesniku - 5 Foto: Instagram

Poznati o požaru na Vjesniku - 3 Foto: Instagram

Poznati o požaru na Vjesniku - 2 Foto: Instagram

Poznati o požaru na Vjesniku - 1 Foto: Instagram

Šef zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih za DNEVNIK.hr rekao je da vatrogasci još gase džepove u Vjesnikovu neboderu te da je jedna stvar u ovom požaru zanimljiva. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Stravične fotograrije požara koji je progutao sve pogledajte u galeriji.

