Tko je glumac koji svake godine vodi svečani program na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara?

Hrvatski glumac Darko Milas, čiji se smireni glas i dostojanstveni nastup već godinama vezuju uz obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara, jedan je od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih umjetnika svoje generacije.

Već godinama unazad hrvatski glumac Darko Milas vodi program na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Vukovara kod Memorijalne bolnice u Vukovaru, gdje svojim dostojanstvenim i emotivnim nastupima daje poseban ton komemoraciji.

Njegov glas, smiren, pun poštovanja i suosjećanja, postao je prepoznatljiv dio ovog važnog dana, a od njegovog citiranja domoljubnih pjesama ježe se svi.

Darko Milas rođen je 1959. godine u Vukovaru, gradu koji je duboko obilježio njegov život i identitet. Iako je nakon srednje škole krenuo prema građevinskoj struci, vrlo brzo shvatio je da ga neizbježno privlači svijet umjetnosti. Najprije je studirao književnost na osječkoj Pedagoškoj akademiji, a potom i glumu na dislociranom studiju Akademije dramske umjetnosti u Osijeku, gdje je 1984. diplomirao.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u osječkom kazalištu, a upravo u tom razdoblju gradio je svoj prepoznatljiv glumački izraz. Između 1995. i 2002. godine obnašao je dužnost ravnatelja Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, što je dodatno potvrdilo njegovu važnu ulogu u hrvatskom glumištu. Od 2002. godine postaje stalni član ansambla Gradskog dramskog kazališta Gavella u Zagrebu, gdje i danas ostvaruje značajne kazališne uloge.

Milas je tijekom karijere ostvario impresivan broj kazališnih, filmskih i televizijskih uloga. Široj publici posebno je poznat po ulozi inspektora Vladimira Kovača u hvaljenoj seriji ''Šutnja'', dok ga filmska publika pamti i po nastupu u ''Crvenoj prašini'' te nizu drugih domaćih naslova. U kazalištu je utjelovio mnoge snažne i kompleksne likove, a kritika ga često ističe kao glumca koji unosi posebnu dubinu, smirenost i autoritet u svaku izvedbu.

Prošle je godine obilježio 40 godina umjetničkog rada, a obljetnicu je dočekao upravo tamo gdje je i započeo svoju karijeru – u Osijeku, premijerom predstave ''Halatafl''. Time je simbolično zaokružio četiri desetljeća predanosti sceni, publici i umjetnosti.

Darko Milas danas se smatra jednim od najvažnijih i najpoštovanijih glumačkih imena u Hrvatskoj – umjetnikom snažnog glumačkog nerva, ali i čovjekom koji svojom mirnoćom, dostojanstvenošću i ponosom čuva uspomenu na svoj rodni grad i njegovo teško nasljeđe.

