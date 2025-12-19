Norveška princeza boluje od neizlječive bolesti, liječnici pripremaju ozbiljnu odluku

Norveška princeza Mette-Marit mogla bi uskoro trebati transplantaciju pluća zbog pogoršanja kronične bolesti.

Zdravstveno stanje norveške princeze Mette-Marit sve je ozbiljnije, a iz kraljevske palače stigla je potvrda da bi u bliskoj budućnosti mogla trebati transplantaciju pluća. Vijest dolazi nakon što je već duže vrijeme povremeno odsutna s javnih dužnosti zbog dijagnosticirane kronične bolesti.

Supruzi norveškog prijestolonasljednika Haakona, 52-godišnjoj Mette-Marit, još 2018. dijagnosticirana je plućna fibroza, progresivna neizlječiva bolest koja znatno otežava disanje i svakodnevno funkcioniranje.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je liječnički tim počeo razmatrati opciju transplantacije.

"Približavamo se točki u kojoj će transplantacija pluća biti nužna i provodimo potrebne pripreme kako bismo to mogli učiniti kada za to dođe vrijeme", izjavio je Are Martin Holm, profesor s Odjela za pulmologiju u bolnici Rikshospitalet.

No odluka o tome kada bi princeza mogla biti službeno stavljena na listu čekanja još nije donesena.

"U ovoj fazi još nije odlučeno kada će prestolonasljednica biti stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća", dodao je Holm.

Princeza je već u listopadu ove godine ponovno otkazala sve javne obaveze kako bi se fokusirala na svoje zdravlje.

"Ove jeseni nekoliko je testova pokazalo izrazito pogoršanje njezina zdravstvenog stanja", objavila je kraljevska palača.

Dok se princeza povukla iz javnosti, norveški mediji usmjerili su pažnju na njezina sina iz ranije veze, 28-godišnjeg Mariusa Borga Høibyja. Njega uskoro čeka suđenje po četiri točke optužnice za silovanje te čak 28 dodatnih optužbi koje uključuju nasilje nad bivšim partnericama. Suđenje bi trebalo početi 3. veljače, a prijeti mu kazna do deset godina zatvora.

Norveška javnost s velikom zabrinutošću prati zdravstveno stanje princeze, koje zasjenjuje i dramatične vijesti vezane uz njezina sina.

