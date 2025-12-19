Pretraži
sve prepoznatljivija

Znate li tko je ovo? Iza njezina imena krije se jako zanimljiva životna priča

Piše E.G., Danas @ 09:26 Zanimljivosti komentari
Odessa A'zion Odessa A'zion Foto: Profimedia

Odessa A'zion novo je i zanimljivo ime filmske industrije, no mnogi ne znaju kako se iza njega krije zanimljiva priča.

Koliko je težila vjenčana tijara Céline Dion?
kao iz bajke!
Vjenčanicu Celine Dion radili su tisuću sati: Koje tajne krije haljina koja je zadivila svijet?
Gisele Bundchen pokazala obline u pripijenoj haljini
ima 45 godina!
U haljini koja prati liniju njezinog tijela pokazala je zašto je godinama zovu modnom ikonom
Tko je Odessa A'zion?
Ljubavna priča Tare Davis-Woodhall i Huntera Woodhalla
inspirativni sportski par
Jedan zagrljaj promijenio je sve: Njihova ljubavna priča osvojila je svijet sporta
Mateo Kovačić podijelio fotografije s proslave rođendana supruge Izabel
originalno!
Fešta kod Kovačića! Torta za suprugu Izabel ukrala je svu pozornost!
Maja Šuput, Bloom i Saša Kopljar na koncertu ''Želim život''
posebna večer
Ruku pod ruku: Maja Šuput na koncert Želim život stigla je s posebnom pratnjom
Mario Mihelj dirnuo gledatelje pričom o susjedu Filipu na koncertu ''Želim život''
snažne emocije
Emotivna priča s koncerta ''Želim život'': Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život
Kći Gorana Višnjića u prvom TV intervjuu ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu
prvi televizijski intervju
Kći Gorana Višnjića ekskluzivno za IN Magazin otkriva u kakvom su danas odnosu!
Kristin Cabot s Coldplayjevog koncerta dala intervju
"platila sam cijenu"
Javila se žena s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet, otkrila što se stvarno dogodilo
vijesti
EU postigla dogovor o financijskoj pomoći Ukrajini
15 SATI RASPRAVE
Europska unija postigla dogovor o Ukrajini!
VIDEO Tučnjava u albanskom parlamentu
Eskalirao sukob
Kaos u parlamentu: Oporba se sukobila s osiguranjem, ubacili baklje i dimne bombe
Bizarna situacija: Osvojio je više od milijun eura na lotu, a sada mu prijeti gubitak novca
rok do nove godine
Traži se dobitnik milijunskog iznosa na lutriji
show
Justus Reid dao ugraditi kuhinju u kuću koju je kupio za 5000 eura
sve je stalo!
Amerikanca koji obnavlja kuću u Hrvatskoj dočekalo iznenađenje: "Nisam mislio da je moguće!"
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
