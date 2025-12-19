Znate li tko je ovo? Iza njezina imena krije se jako zanimljiva životna priča

Odessa A'zion novo je i zanimljivo ime filmske industrije, no mnogi ne znaju kako se iza njega krije zanimljiva priča.

Ovih dana studio A24 održava promotivnu premijeru novog filma "Marty Supreme", u kojem ulogu stolnotenisača tumači Timothée Chalamet. Na fotografiranjima i crvenom tepihu pozornost je privukla Chalametova mlađa kolegica iznimno zanimljive kovrčave kose i dubokog pogleda koji intrigira mnoge.

U pitanju je 25-godišnja Odessa A'zion, koja je u glumačkim vodama otkako je imala 11 godina. Svestrana, energična i karizmatična, ova talentirana glumica već je ostavila dobar trag i na velikom i na malom ekranu.

Ovo zanimljivo glumačko lice film ima u krvi. Njezina majka je Pamela Adlon, poznata po ulozi u seriji "Kalifornikacija", otac joj je njemački redatelj i producent Felix Adlon, djed redatelj Percy Adlon, a ima još dvojicu braće koja su u glumačkim vodama.

Već kao tinejdžerica Odessa A’zion počela je graditi svoj put u glumi. Njena prva pojavljivanja nisu bila u velikim blockbusterima, ali ipak su joj omogućila da stekne iskustvo pred kamerama i privuče pozornost redatelja i casting direktora.

Njezine prve uloge bile su manje, no s vremenom je gradila portfelj koji pokazuje kako se ne boji izazova – od drame do komedije, A’zion je pokazala raspon i prirodnu sposobnost transformacije u različite likove.

Odessa A’zion u relativno kratkom roku sudjelovala je u velikom broju projekata, što je za glumicu njezine dobi impresivan rezultat, poput serije "Nashville", "Ladyworld", "Let's Scare Julie", "Grand Army", "Hellraiser" i ostalih. Osim u "Marty Supreme", može ju se gledati u seriji "I Love LA".

Odessa A’zion još je jedna potvrda da mladi glumci današnjice grade karijere brže i dinamičnije nego ikada prije zahvaljujući svijetu streaming-platformi, globalnoj publici i raznolikim ulogama koje im omogućuju da pokažu svoj puni potencijal.

