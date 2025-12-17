Kako izgleda Božić obitelji Beckham? Victoria otkrila veliku opsesiju svog supruga!

Victoria Beckham u nedavnom pojavljivanju dala je kratki uvid u božićne običaje svoje obitelji.

U obitelji Beckham božićni blagdani počinju znatno ranije nego kod većine ljudi.

Modna dizajnerica i nekadašnja pjevačica Victoria Beckham otkrila je kako njezin suprug, bivši nogometaš David Beckham svake godine započinje božićne pripreme već 1. studenoga, i to s potpunom predanošću, uključujući i popularnu tradiciju Elf on the Shelf.

Božić obitelji Beckham - 6 Foto: Profimedia

Gostujući u emisiji "The Tonight Show" kod Jimmyja Fallona, Victoria je priznala da je David "opsjednut svime što ima veze s Božićem", zbog čega je vilenjak u njihovom domu "u punom pogonu" već od početka studenoga, iako većina obitelji tu tradiciju započinje tek u prosincu. Ni božićno drvce nije čekalo – obitelj Beckham ga je počela ukrašavati već 24. studenoga.

"Od 1. studenoga vilenjak je stalno aktivan jer je moj suprug opsjednut Božićem", rekla je Victoria kroz smijeh.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka

U istom intervjuu Victoria je prvi put javno progovorila i o Davidovom proglašenju vitezom, koje mu je prošlog mjeseca dodijelio kralj Charles III. za zasluge u nogometu i doprinos britanskom društvu. Bivša zvijezda Manchester Uniteda sada nosi titulu Sir David Beckham, a ceremonija je održana u dvorcu Windsor.

Božić obitelji Beckham - 5 Foto: Profimedia

"Ja sam Lady Beckham. Jako smo ponosni na njega", rekla je Victoria, dodavši kako joj je taj trenutak bio posebno emotivan: "To je bio onaj "uštipni me" trenutak. Mislim da je cijela zemlja ponosna na njega i sve što je postigao."

Božić obitelji Beckham - 4 Foto: Profimedia

Na Netflixu je nedavno objavljen dokumentarac o Victoriji koji je paralelno pratio njezin razvoj od pjevačice grupe Spice Girls do ostvarivanja modne karijere i pripreme za reviju na pariškom Tjednu mode ujesen 2024. godine. 51-godišnja Beckham je priznala kako u početku nije htjela snimiti dokumentarac, no presudni su bili njezin suprug i tim.

Božić obitelji Beckham - 2 Foto: Profimedia

Božić obitelji Beckham - 3 Foto: Profimedia

"Rad na dokumentarcu bio je poput godine intenzivne terapije", priznala je Victoria Beckham kojoj je trebalo oko 20 godina rada u modnoj industriji da njezin istoimeni brend počne ostvarivati profit.

Koliko adventskih kalendara je dobila Harper Beckham, pogledajte OVDJE.

Victoria je otkrila zašto se nikada ne smije, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Božić u dvorcu Dragane Mirković: Raskošno drvce ostavlja bez daha!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom

Pogledaji ovo Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pozirala s dečkom, kojeg je dugo skrivala, poznato je čime se bavi