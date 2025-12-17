Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka

Dok publiku osvaja glasom i šarmom, Zdravko Čolić već godinama živi mirnim obiteljskim životom uz suprugu koju rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti.

Jedan od najomiljenijih pjevača na ovim prostorima, Zdravko Čolić, godinama nosi epitet miljenika žena, no njegovo srce odavno pripada samo jednoj osobi – supruzi Aleksandri Čolić.

Upravo je Aleksandra njegova najveća oslonac i podrška, iako se vrlo rijetko pojavljuje u javnosti.

Zdravko je ranije govorio i o tome kako je svoju suprugu upoznao upravo u Hrvatskoj.

''Upoznali smo se prije mnogo godina u Makarskoj. Aleksandra je tada studirala u Beogradu, nastavili smo se viđati i s vremenom započeli vezu. Osvojila me svojom jednostavnošću i odanošću, posvetila mi se, brine i misli o meni. Čovjek jednostavno prepozna osobu koju želi ponovno vidjeti, osjeti emociju koja bez riječi pokazuje da joj je stalo'', ispričao je glazbenik svojevremeno za Hallo, prenosi nova.rs.

Pjevač se jednom prisjetio i njihova vjenčanja, otkrivši kako su mnogi u početku mislili da je riječ o šali.

''Vjenčali smo se prvog svibnja, potpuno spontano. Budući da je bio praznik, svi su mislili da je skrivena kamera. Dugo smo bili zajedno pa je to bilo – ili sad ili nikad. Poštovanje i prijateljstvo su temelj. Dugotrajne veze, za one koji ih mogu iznijeti, nisu nužno loše kada je riječ o zajedničkom životu'', rekao je tada Zdravko, piše Blic.

Vjenčali su se 2001. godine, a iz braka imaju dvije kćeri, Laru i Unu, koje su često tema medija zbog svog izgleda.

Pjevač je istaknuo koliko mu je Aleksandra bila presudna u životu i karijeri.

''Svaki muškarac voli da netko brine o njemu. Mislim da je to bilo ključno. To ne mogu objasniti, jer može ispred tebe biti i najljepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale i to je, vjerojatno, bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju'', dodao je Čolić za Hello.rs.

