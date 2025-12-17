Sjećate se Divasica? Zbog posebnog događanja opet su skupa stale na pozornicu

Sestre Husar obilježile su 30 godina glazbene karijere emotivnim koncertom u Lisinskom, posebnim gostima i iznenađenjem koje je oduševilo publiku.
Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac priredile su večer za pamćenje u ispunjenom Lisinskom, gdje su održale koncert prepun emocija, glazbene čarolije i iznenađenja.
Publika je uživala u moćnim vokalima i toploj blagdanskoj atmosferi, a na pozornici su im se pridružile i velike glazbene gošće - Nina Badrić, Martina Tomčić Moskaljov, Alen Hržica, sestre Palić te zbor Izvor.
No jedan trenutak posebno je obilježio ovu posebnu večer.
Sestre Husar priredile su pravo iznenađenje kad su na pozornicu pozvale i dvije glazbene kolegice s kojima su nekoć činile legendarnu grupu Divas – Maju Vučić i Martinu Štritof. Zajednički nastup nekadašnje ženske vokalne senzacije izazvao je val oduševljenja u publici i probudio nostalgiju za vremenima kada su kao Divas žarile i palile domaćom glazbenom scenom.
Simbolično, upravo u blagdansko vrijeme 1995. godine počele su djelovati kao grupa Divas, pa je ovo okupljanje nakon mnogo godina nosilo dodatnu emocionalnu težinu – kako za njih, tako i za vjernu publiku koja ih pamti iz tog razdoblja.
