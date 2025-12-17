Sjećate se Divasica? Zbog posebnog događanja opet su skupa stale na pozornicu

Sestre Husar obilježile su 30 godina glazbene karijere emotivnim koncertom u Lisinskom, posebnim gostima i iznenađenjem koje je oduševilo publiku.

Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac priredile su večer za pamćenje u ispunjenom Lisinskom, gdje su održale koncert prepun emocija, glazbene čarolije i iznenađenja.

Publika je uživala u moćnim vokalima i toploj blagdanskoj atmosferi, a na pozornici su im se pridružile i velike glazbene gošće - Nina Badrić, Martina Tomčić Moskaljov, Alen Hržica, sestre Palić te zbor Izvor.

Marija Husar Rimac, Ivana Husar Mlinac, Nina Badrić Foto: Marko Todorov / CROPIX

Marija Husar Rimac, Ivana Husar Mlinac, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Marko Todorov / CROPIX

Nina Badrić Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić u izlasku srela starog znanca iz MasterChefa: "Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala!"

No jedan trenutak posebno je obilježio ovu posebnu večer.

Marija Husar Rimac, Ivana Husar Mlinac Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sestre Husar priredile su pravo iznenađenje kad su na pozornicu pozvale i dvije glazbene kolegice s kojima su nekoć činile legendarnu grupu Divas – Maju Vučić i Martinu Štritof. Zajednički nastup nekadašnje ženske vokalne senzacije izazvao je val oduševljenja u publici i probudio nostalgiju za vremenima kada su kao Divas žarile i palile domaćom glazbenom scenom.

Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom

Jeste li bili na koncertu u Lisinskom? Da, bilo je odlično!

Ne, nisam fan Da, bilo je odlično!

Ne, nisam fan Ukupno glasova:

Simbolično, upravo u blagdansko vrijeme 1995. godine počele su djelovati kao grupa Divas, pa je ovo okupljanje nakon mnogo godina nosilo dodatnu emocionalnu težinu – kako za njih, tako i za vjernu publiku koja ih pamti iz tog razdoblja.

Marija Husar Rimac, Martina Štritof, Maja Vučić, Ivana Husar Mlinac Foto: Marko Todorov / CROPIX

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Nikad se nije smiješio, 18 puta bio na rehabilitaciji: Mračna prošlost sina optuženog za ubojstvo roditelja

Pogledaji ovo Celebrity Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja