Fešta kod Kovačića! Torta za suprugu Izabel ukrala je svu pozornost!

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, svoj je rođendan proslavila u krugu obitelji, a dirljive fotografije koje je Mateo podijelio s djecom raznježile su brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, proslavila je rođendan u intimnoj i toploj obiteljskoj atmosferi, a romantične i nježne trenutke s proslave Mateo je podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na fotografijama koje su u kratkom roku raznježile fanove, Izabel pozira uz Matea i njihovu djecu, Ivana i Lunu, okupljeni oko rođendanske torte u elegantno uređenom prostoru. Osmijesi, zagrljaji i obiteljska bliskost jasno su pokazali koliko im zajednički trenuci znače.

Posebnu pažnju privukla je rođendanska torta s porukom ''Sretan rođendan našoj najvažnijoj osobi'', koja je dodatno naglasila koliko Izabel ima posebno mjesto u njihovoj obitelji.

Mateo Kovačić s obitelji - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Izbornik Dalić bio je poseban gost na duhovnoj obnovi za muškarce u Bazilici svetog Antuna Padovanskog

Mateo je uz objavu kratko poručio koliko je zahvalan na svakom trenutku provedenom zajedno, a komentari pratitelja brzo su se ispunili čestitkama, srcima i porukama podrške.

Mateo Kovačić s obitelji - 3 Foto: Instagram

Izabel i Matej Kovačić već godinama slove za jedan od najskladnijih parova domaće javne scene, a ove fotografije još su jednom pokazale koliko njeguju privatnost, ljubav i zajedništvo.

Kako je Izabel izgledala u djetinjstvu pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da se junakinja iz omiljenog božićnog klasika natjecala na Eurosongu?

Nedavno je podijelila neodoljive kadrove kćerkice sa snimanja. Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 16 16 16 16 16

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Pogledajte kako živi: Cindy Crawford otvorila vrata svoje luksuzne vile!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nives Celzijus slavila rođendan sa stilom: Svijeću ugasila, a društvene mreže – zapalila!

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica doživjela neugodno iskustvo: "Opljačkali su me u Amsterdamu"