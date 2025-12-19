Fešta kod Kovačića! Torta za suprugu Izabel ukrala je svu pozornost!

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, svoj je rođendan proslavila u krugu obitelji, a dirljive fotografije koje je Mateo podijelio s djecom raznježile su brojne pratitelje na društvenim mrežama.
Na fotografijama koje su u kratkom roku raznježile fanove, Izabel pozira uz Matea i njihovu djecu, Ivana i Lunu, okupljeni oko rođendanske torte u elegantno uređenom prostoru. Osmijesi, zagrljaji i obiteljska bliskost jasno su pokazali koliko im zajednički trenuci znače.
Posebnu pažnju privukla je rođendanska torta s porukom ''Sretan rođendan našoj najvažnijoj osobi'', koja je dodatno naglasila koliko Izabel ima posebno mjesto u njihovoj obitelji.
Mateo Kovačić s obitelji - 2 Foto: Instagram
Mateo je uz objavu kratko poručio koliko je zahvalan na svakom trenutku provedenom zajedno, a komentari pratitelja brzo su se ispunili čestitkama, srcima i porukama podrške.
Mateo Kovačić s obitelji - 3 Foto: Instagram
Izabel i Matej Kovačić već godinama slove za jedan od najskladnijih parova domaće javne scene, a ove fotografije još su jednom pokazale koliko njeguju privatnost, ljubav i zajedništvo.
