Jeste li za večeru s Harryjem i Meghan? Da, i to je moguće, a evo koliko košta

Princ Harry i Meghan Markle ponudili su večeru s njima na aukciji za 100 tisuča dolara.

Otkako su odstupili s kraljevskih dužnosti 2020., princ Harry i Meghan Markle na različite načine pokušavaju zaraditi novce, pošto više ne dobivaju financije iz kraljevske blagajne.

Par se ponovno našao u središtu pozornosti, ovoga puta zbog načina na koji prikupljaju sredstva za svoju zakladu Archewell. Kako piše Daily Mail, par je diskretno ponudio ekskluzivni pristup samima sebi najvišem ponuđaču, a cijena večere sa Sussexima navodno doseže i 100.000 dolara po osobi.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Prema dostupnim informacijama, Harry i Meghan u suradnji s platformom CharityBuzz organiziraju humanitarne večere, a prihod ide u korist njihove zaklade Archewell. Iako takav model prikupljanja sredstava nije neuobičajen u svijetu slavnih, pažnju javnosti privukla je upravo visoka cijena i činjenica da se radi o bivšim članovima britanske kraljevske obitelji.

Je li ovo previše? Za večeru s njih dvoje, da

sve je skupo u ovoj ekonomiji

pa zašto ne? Za večeru s njih dvoje, da

sve je skupo u ovoj ekonomiji

pa zašto ne? Ukupno glasova:

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Zanimljivo je da ponuda večere sa Sussexima nije bila javno oglašena na internetskoj stranici CharityBuzza, zbog čega se vjeruje da je bila namijenjena isključivo odabranim, iznimno imućnim donatorima – takozvanim "high rollerima" koji su već navikli plaćati velike iznose kako bi se družili s poznatim osobama.

Za usporedbu, na istoj platformi večera s glumcem Bobom Odenkirkom nudi se za oko 10.000 dolara, dok platinaste ulaznice za dodjelu nagrada Grammy stoje oko 50.000 dolara.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

"Ljudi su spremni platiti stotine tisuća dolara kako bi večerali s njima", poručio je izvor tvrdeći kako interes ne nedostaje.

Dok jedni smatraju da Harry i Meghan samo koriste svoj status i popularnost kako bi prikupili novac za dobre svrhe, drugi ih kritiziraju zbog komercijalizacije vlastitih imena i bivšeg kraljevskog položaja.

Jedno je sigurno – svaki njihov potez i dalje izaziva snažne reakcije, a večera sa Sussexima očito je postala nova luksuzna stavka u svijetu celebrity humanitarnih aukcija.

