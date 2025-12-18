Jedan zagrljaj promijenio je sve: Njihova ljubavna priča osvojila je svijet sporta

Ljubavna priča Tare Davis-Woodhall i Huntera Woodhalla zasigurno je jedna od najinspirativnijih u svijetu atletike.

Nisu rijetke međusobne veze između sportaša, pogotovo ukoliko se bave istim sportom. Međutim, mnoge od tih veza često nisu na naslovnicama medija, iako se između njih pišu neke od najljepših ljubavnih, ali i sportskih priča.

Tara Davis-Woodhall i Hunter Woodhall jedna su od najzanimljivijih i najinspirativnijih ljubavnih priča svjetskog sporta. Ovaj američki olimpijski-parolimpijski par spojio je svoje živote i strasti — na stazi i izvan nje — te osvojio srca milijuna fanova diljem svijeta.

Tara David-Woodhall i Hunter Woodhall - 2 Foto: Profimedia

Ljubav između Tare i Huntera započela je 2017. godine na srednjoškolskom atletskom mitingu u Pocatellu u saveznoj državi Idaho. Obje mlade zvijezde trčanja i atletike odmah su osjetile posebnu povezanost, a Hunter je, kako je kasnije priznao, odmah pomislio: "Oženit ću tu djevojku."

Tara je pristupila Hunteru i zagrlila ga, a to je bio trenutak kada je njihov odnos započeo. Ubrzo su počeli razgovarati putem društvenih mreža, a ljeto 2017. označilo je početak njihove službene veze. Iako su se nakon srednje škole našli na različitim fakultetima — Tara u Georgiji, a Hunter na Sveučilištu Arkansas — njihova ljubav rasla je i kroz izazovan period veze na daljinu.

Tara David-Woodhall i Hunter Woodhall - 3 Foto: Profimedia

U tome ih nije spriječio ni Hunterov invaliditet. Naime, rođen je s fibularnom hemimelijom, stanjem kod kojeg nedostaje fibula, te je zbog toga izgubio obje noge u dobi od samo 11 mjeseci. Unatoč tome, nije dozvolio da ga ograniči. Naprotiv, odabrao je trčanje.

Koristeći trkaće oštrice umjesto nogu, izgradio je nevjerojatnu sportsku karijeru. U različitim ciklusima Parolimpijskih igara, osvojio je brojne medalje, uključujući zlato i broncu, a svoje vrhunce nastavio je potvrđivati i na 2024. Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Tara David-Woodhall i Hunter Woodhall - 5 Foto: Profimedia

Tara Davis-Woodhall također je iznimno talentirana atletičarka. Specijalizirala se za skok u dalj, a svoj najveći trijumf postigla je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., kada je osvojila zlatnu medalju u skoku u dalj i postala olimpijska prvakinja. Kasnije je osvojila i zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u atletici, a na tribinama srčano ju je bodrio Hunter, što su mnogi pratili i putem TikToka i radili videe s pjesmom "The Alchemy".

Njihova zajednička putovanja na Olimpijske i Paraolimpijske igre učinila su ih pravim "power couple" u atletici: dok je Tara osvajala medalje za američki tim, Hunter je držao korak na Parolimpijskim stazama, a njihova međusobna podrška nikad nije izostala.

Tara David-Woodhall i Hunter Woodhall - 3 Foto: Afp

Nakon godina zajedničkih izazova i uspjeha, Hunter je zaprosio Taru tijekom romantičnog odmora u Meksiku u rujnu 2021. godine. Vjenčali su se 16. listopada 2022. godine na jednom imanju u Teksasu, pred obitelji i prijateljima.

Tara i Hunter ne kriju koliko su povezani — ni na stazi, ni izvan nje. Djeli svoje živote s pratiteljima kroz YouTube kanal na kojem imaju gotovo milijun pretplatnika, prikazujući svoje treninge, zajedničke trenutke i izazove života kao profesionalnih sportaša, ali i na TikToku i Instagramu.

Tara David-Woodhall i Hunter Woodhall - 1 Foto: Afp

Ovaj par pratitelji sporta nazivaju "Olimpijskim parom iz snova", a njihova kemija na stazi i van nje oduševljava fanove. Njihov viralni trenutak s Olimpijskih igara u Parizu 2024., kada je Tara osvojila zlatnu medalju, a Hunter ju je veselo dočekao u naručju, obišao je društvene mreže širom svijeta.

Oni nisu samo vrhunski sportaši sa zlatnim medaljama — oni su i simbol ljubavi, predanosti i upornosti. Njihova priča od tinejdžerske iskre do olimpijskog i parolimpijskog trijumfa inspirira generacije, a njihov zajednički život na društvenim mrežama omogućava fanovima da ih prate kroz sve uspone i padove.

