Znate li tko je ovaj mladić? Povezan je s najpoznatijom obitelji na svijetu!

Nećak kralja Charlesa, James, grof od Wessexa, proslavio je 18. rođendan, što znači kako mu se pruža mogućnosti da počne koristiti titulu princa.

Kada pomislimo na britansku kraljevsku obitelj, uglavnom pomislimo na krug poznatijih članova poput kralja Charlesa, njegove supruge kraljice Camille, sinova Williama i Harryja, snahe Kate i Meghan te unučad.

Međutim, ima i onih koji pripadaju širem krugu članova najpoznatije vladarske obitelji na svijetu, koje viđamo na samo manjem broju okupljanja.

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, danas poznat kao James, grof of Wessex, član je britanske kraljevske obitelji i kraljev nećak. Rođen je 17. prosinca 2007. kao drugo dijete princa Edwarda, vojvode od Edinburgha, i njegove supruge Sophie, koji su otprije imali i kćer Louise. Zahvaljujući ovoj poveznici, unuk je pokojne kraljice Elizabete.

Iako je po rođenju teoretski imao pravo na titulu princa i obraćanje kao "Njegovo Kraljevstvo Visočanstvo", njegovi roditelji odlučili su odustati od tog naslova za svoju djecu kako bi im omogućili što normalnije odrastanje bez velikog pritiska javnih obaveza i "tereta kraljevskih titula". Taj dogovor potvrđen je i službeno – James i njegova sestra Louise dobili su formalnije plemićke naslove, a ne princa/princezu. Iako su imali mogućnost koristiti titulu princa nakon što navrše 18 godina, na koncu ni James ni Louise nemaju službenu titulu.

Ipak, kada je njegov otac 2023. postao vojvoda od Edinburgha, James je preuzeo očev nasljedni naslov te postao Earl of Wessex ("grof od Wessexa"), koji je najviši niži naslov njegovog oca, a po dogovoru s njegovim stricem, neće dobiti očevu noviju titulu.

Kao član kraljevske obitelji, bio je osmi u redu nasljedstva britanskog prijestolja u trenutku rođenja, iako je danas zbog proširenja obitelji njegov položaj pao i trenutno je šesnaesti u redu nasljedstva. Iz tog razloga, James je školovan prvenstveno izvan javnog oka: pohađao je Eagle House School, pripremnu školu u blizini Sandhursta, a zatim je nastavio školovanje u poznatoj privatnoj školi Radley College u Oxfordshireu.

Iako nije često na naslovnicama poput svojih rođaka, James je povremeno viđen na važnijim kraljevskim događajima. Uključivao se u obiteljske prilike poput božićnih i uskrsnih okupljanja i manifestacije Trooping the Colour, a bio je i uz lijes svoje bake u društvu sestre i rođaka netom uoči posljednjeg ispraćaja.

Ipak, njegova uloga unutar obitelji zasad je neobavezna i diskretna, bez redovitih monitora javnih dužnosti poput onih koje obavljaju stariji kraljevski članovi. Zbog toga što je odrastao daleko od svjetla reflektora, za razliku od rođaka Williama i Harryja, njegov privatni život drži se daleko od medijske pompe i sada se fokusira na obrazovanje i odrastanje. Britanski mediji već pišu kako bi se mogao odlučiti za studij na Sveučilištu St. Andrews, kojeg su ranije pohađali princ William i Kate Middleton.

Usprkos tome što je izravno povezan s kraljem, James je relativno mirni član kraljevske obitelji koji ne izaziva skandale i drži se daleko od naslovnica.

