Biste li ovo kupili prijatelju? Novi projekt Jacquesa Houdeka već je privukao pažnju!

Jacques Houdek na Facebooku je vizual kojom je najavio kako se baca u modne vode.
Gospodin Glas, kako mu mnogi tepaju, na Facebooku i Instagramu je objavio vizual s natpisom "Uskoro nam stiže HOUDICA", što mi moglo naznačiti kako otvara modni brend kojeg je nazvao HOUDICA. Isti je promovirao s hoodicom na kojoj piše taj naziv.
Ispod velikog naziva HOUDICA stoji i dodatan natpis "Croatian body positivity brand", kojom se želi naznačiti kako će biti orijentirana da što više ljudi različitih tjelesnih oblika imaju svoj model majice koju mnogi nose tijekom zime. Već je otvorena i internetska stranica na kojoj stoji kako uskoro stiže više informacija.
Ova vijest razveselila je Jacquesove fanove, koji već najavljuju kako će prijateljima ovo kupiti za Božić.
"Bravo, odlična ideja", "Jedva sam čekala! Gdje je kupiti? Nadam se da budemo i to uskoro saznali!", "Meni jedna odmah!", "Može 10 dkg houdice", "Prejakooooo! Jedva čekam!", napisali su mu u objavi.
