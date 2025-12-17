Biste li ovo kupili prijatelju? Novi projekt Jacquesa Houdeka već je privukao pažnju!

Jacques Houdek na Facebooku je vizual kojom je najavio kako se baca u modne vode.

Sudeći prema objavi na društvenim mrežama, naš pjevač Jacques Houdek odlučio se baciti u potpuno neočekivane vode. One - modne.

Gospodin Glas, kako mu mnogi tepaju, na Facebooku i Instagramu je objavio vizual s natpisom "Uskoro nam stiže HOUDICA", što mi moglo naznačiti kako otvara modni brend kojeg je nazvao HOUDICA. Isti je promovirao s hoodicom na kojoj piše taj naziv.

Ispod velikog naziva HOUDICA stoji i dodatan natpis "Croatian body positivity brand", kojom se želi naznačiti kako će biti orijentirana da što više ljudi različitih tjelesnih oblika imaju svoj model majice koju mnogi nose tijekom zime. Već je otvorena i internetska stranica na kojoj stoji kako uskoro stiže više informacija.

Jacques Houdek i supruga Brigita - 1 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Jacques Houdek - 5 Foto: In Magazin

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Ova vijest razveselila je Jacquesove fanove, koji već najavljuju kako će prijateljima ovo kupiti za Božić.

"Bravo, odlična ideja", "Jedva sam čekala! Gdje je kupiti? Nadam se da budemo i to uskoro saznali!", "Meni jedna odmah!", "Može 10 dkg houdice", "Prejakooooo! Jedva čekam!", napisali su mu u objavi.

Jacques Houdek Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Jacques Houdek s obitelji - 1 Foto: Instagram

In Magazin: Jacques Houdek - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nedavno je zajedno s obožavateljicom snimio obradu hita Krunoslava Kiće Slabinca, o čemu više pročitajte OVDJE.

Jacques je u studenom zapjevao ispred Vukovarskog vodotornja. Više o tome pročitajte OVDJE.

