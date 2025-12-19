Nećak kralja Charlesa donio važnu odluku o svojoj budućnosti u kraljevskoj obitelji

Nećak kralja Charlesa, James, grof od Wessexa, sin princa Edwarda i vojvotkinje Sophie, odlučio je ne koristiti prinčevsku titulu koja mu pripada kao unuku pokojne kraljice Elizabete.

Punoljetnost često donosi važne životne odluke, a nećak kralja Charlesa III. upravo je jednu takvu donio odmah po navršenih 18 godina. James, grof od Wessexa, sin princa Edwarda i Sophie, vojvode i vojvotkinje od Edinburgha, te nećak kralja Charlesa, odlučio je da, barem zasad, neće koristiti kraljevske titule koje mu po rođenju i zakonu pripadaju.

James je 17. prosinca proslavio svoj 18. rođendan, čime je stekao pravo na titule Njegovo Kraljevsko Visočanstvo (HRH) i princ. Ipak, prema informacijama britanskih medija, odlučio je slijediti primjer svoje majke Sophie, a ne put kojim su krenuli neki njegovi poznatiji rođaci.

Kraljevski komentator Richard Eden navodi kako James nema namjeru koristiti svoje titule, za razliku od djece princa Harryja i Meghan Markle, koji su javno predstavljeni kao princ Archie i princeza Lilibet.

"Iako James ima zakonsko pravo koristiti titule HRH i princ, rečeno mi je da ih neće koristiti", piše Eden, dodajući da mladi grof, koji prema dogovoru svog oca i strica neće naslijediti vojvodstvo od Edinburgha, očito bira diskretniji i "normalniji" put.

Ovakav potez nije iznenadio poznavatelje kraljevske obitelji. Sophie, vojvotkinja od Edinburgha, još je ranije otvoreno govorila o tome kako ona i princ Edward žele da njihova djeca odrastaju svjesna činjenice da će vrlo vjerojatno morati raditi za život, unatoč kraljevskom porijeklu.

"Zato smo odlučili ne koristiti HRH titule. Djeca ih imaju i mogu ih koristiti od 18. godine, ali mislim da je to vrlo malo vjerojatno", izjavila je Sophie.

Prema uredbi koju je dobio njihov šukundjed kralj George V. 1917. godine, pravo na titulu princa i princeze mogu imaju samo djeca i unuci kralja. Godine 2013. uveden je izuzetak prema kojem i potomci prvog idućeg u liniji nasljedstva linije mogu dobiti titulu. Iz tog razloga, kada su se rodili, princ George, princeza i princ Louis odmah su dobili prinčevske titule, dok njihovi najbliži rođaci Archie i Lilibet su morali za svoje titule čekati da njihov djed kralj Charles stupi na kraljevsko prijestolje.

Ipak, ni svi unuci kraljice Elizabete nisu dobili titule. Vođeni time da će u neko izgledno razdoblje biti udaljeni od prijestolja, princeza Anne i princ Edward odbili su prinčevske titule za svoju djecu, iako su imali na to pravo.

James i njegova starija sestra Lady Louise Windsor pohađali su obične škole, družili se s prijateljima, išli na prespavanja i živjeli što je moguće normalnijim životom, daleko od kraljevskog glamura.

Odluka Jamesa, grofa od Wessexa, mogla bi biti znak da mlađe generacije kraljevske obitelji sve više teže privatnosti i samostalnosti, umjesto formalnih titula i javnih uloga, ali i smanjenja broja aktivnih članova kraljevske obitelji koji predstavljaju Ujedinjeno Kraljevstvo, što kao potpora običnih organizacija, što u službenim međunarodnim organizacijama.

