Ni 50 božićnih drvaca nije impresioniralo javnost: Reality zvijezda na meti kritika zbog božićnih ukrasa

Blagdani su stigli i u dom Kim Kardashian, a slavna reality zvijezda i poduzetnica ponovno je podigla ljestvicu kada je riječ o luksuznom božićnom uređenju – prizorima iz svoje vile ostavila je bez daha jedne, dok je kod drugih izazvala podijeljene reakcije.

Kim Kardashian još je jednom pokazala da, kada je riječ o estetici i luksuzu, ništa ne prepušta slučaju. Reality zvijezda i poduzetnica na društvenim je mrežama otkrila kako je uredila svoj dom za Božić, a prizori su – u najmanju ruku – spektakularni.

Svoju vilu vrijednu čak 60 milijuna dolara pretvorila je u pravu zimsku čaroliju. Dugački hodnici ispunjeni su s najmanje 50 snijegom prekrivenih božićnih drvaca, decentno ukrašenih isključivo bijelim lampicama. Procjenjuje se da je samo na drvca potrošila oko 10.000 dolara, a klasičnih šarenih kuglica i bogatih ukrasa – nema ni u tragovima.

Minimalizam, koji je već godinama njezin zaštitni znak, došao je do izražaja i ovog Božića. Sve je u bijelim i neutralnim tonovima, a umjetni snijeg na podu dodatno pojačava dojam kao da se nalazite usred tihe, snježne šume. Posebnu pažnju privukao je dugačak hodnik ispunjen drvima, koji izgleda poput bajkovite zimske staze.

Kim je pritom istaknula da doživljaj nije samo vizualan.

''Ne mogu vam ni početi objašnjavati kako ovo miriše i kakav je osjećaj. Prilično je ludo'', rekla je Kardashian dok je pokazivala dodatne prostorije prepune božićnih drvaca.

Ipak, dok je Kim bila oduševljena svojim blagdanskim uređenjem, reakcije javnosti nisu bile jednoglasno pozitivne. Njezina objava izazvala je lavinu negativnih komentara na Redditu, gdje mnogi nisu bili impresionirani dekorom.

''‘Magija’ nije riječ kojom bih opisao svoju kuću da izgleda kao skladište božićnih drvaca na rasprodaji'', ''Izgleda kao privremena trgovina božićnih drvaca u trgovačkom centru'', ''Njezina kuća je udobna otprilike kao mrtvačnica'', neki su od komentara.

Unatoč kritikama, jedno je sigurno – Kim Kardashian ponovno je uspjela izazvati pažnju i pokrenuti raspravu. Sviđalo se to nekome ili ne, njezino božićno uređenje još je jednom potvrdilo da ona blagdane doživljava na potpuno svoj, ekstravagantan način.

