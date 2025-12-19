Iza nezaboravnih ljubavnih pjesama skrivala je buran ljubavni život ispunjen tragedijama

Čak i više od šest desetljeća od njezine smrti, Edith Piaf je intrigirala javnost svojim nesretnim ljubavnim vezama.

Edith Piaf bila je glas Francuske te simbol strasti, tuge i neugasive emocije.

No iza nezaboravnih pjesama poput "La Vie en Rose" i "Non, je ne regrette rien" skrivao se buran i često bolan ljubavni život, ispunjen velikim strastima, tragedijama i razočaranjima. Ljubavi su je nadahnjivale, ali i uništavale – baš kao i njezine pjesme.

Piaf je vrlo mlada započela odnose s muškarcima iz pariškog podzemlja. Jedna od njezinih prvih ozbiljnih veza bila je s Louisom Dupontom, radnikom s kojim je imala dijete. Godine 1933. rodila je kćer Marcelle, no djevojčica je umrla od meningitisa u dobi od samo dvije godine. Gubitak djeteta bio je jedan od prvih velikih emocionalnih udaraca u njezinu životu i trauma koju nikada nije u potpunosti preboljela.

Jedna od ranijih poznatijih veza bila je s glumcem Paulom Meurisseom, s kojim je Piaf dijelila strastvenu, ali nestabilnu romansu. Veza je bila obilježena ljubomorom, burnim svađama i emocionalnim oscilacijama, no Meurisse joj je pomogao da se približi umjetničkim krugovima Pariza.

Iako ne klasična ljubavna veza, odnos s Louisom Lepléeom, vlasnikom noćnog kluba koji ju je otkrio i dao joj ime "La Piaf", bio je presudan. Njegovo ubojstvo 1936. godine bacilo je sumnju i na samu Edith te je gotovo uništilo njezinu karijeru, ali i dodatno učvrstilo njezin osjećaj da su svi koje voli osuđeni na tragičan kraj.

Bez sumnje, Marcel Cerdan, slavni boksač i svjetski prvak, bio je najveća ljubav Edith Piaf. Njihova veza započela je krajem 1940-ih i bila je duboka, strastvena i intenzivna. Piaf je bila ludo zaljubljena, iako je Cerdan bio oženjen i imao djecu.

Njihova ljubav brutalno je prekinuta 1949. godine, kada je Cerdan poginuo u avionskoj nesreći na putu iz Pariza u New York – putovanju na koje je krenuo upravo zbog nje. Piaf je bila slomljena i nikada se u potpunosti nije oporavila od tog gubitka. Pjesma "Hymne à l’amour" posvećena je upravo njemu.

Nakon Cerdanove smrti, Piaf je ušla u niz destruktivnih veza. Bila je povezana s više muškaraca, uključujući glazbenike i glumce, od kojih su neki iskorištavali njezinu ranjivost, slavu i ovisnosti.

Jedan od najštetnijih odnosa bio je s Jacquesom Pillsom, pjevačem i na koncu drugim suprugom. Njihov brak, sklopljen 1952. godine, bio je kratak i nesretan, obilježen sukobima i emocionalnom distancom. Pills se često navodi kao osoba koja ju je dodatno razočarala i emotivno iscrpila.

Posljednja ljubav Edith Piaf bio je Theo Sarapo, mladi grčki frizer i pjevač, čak 20 godina mlađi od nje. Vjenčali su se 1962. godine, samo godinu dana prije njezine smrti. Iako je javnost često sumnjala u njegove motive, Piaf je vjerovala da je u njemu pronašla mir i sigurnost nakon života ispunjenog patnjom. Na kraju su se odvojili, ali je ostala u braku s njim u trenutku smrti 1963. godine.

Nedugo nakon što je sa Sarapom snimila "L'Homme de Berlin", pala je u komu zbog raka jetre. Odvedena je u Plascassier gdje su se Sarapo i njezina prijateljica brinuli o njoj do 10. listopada 1963. kada je preminula. Njezine zadnje riječi bile su: "Za svaku prokletu stvar koju napraviš u životu moraš platiti".

Na njezinom sprovodu na groblju Pere Lachaise bilo je više od 100 tisuća fanova, a prema riječima Charlesa Aznavoura, to je bio jedini put poslije kraja Drugog svjetskog rata kada se zaustavio promet u Parizu. Ipak, zbog toga što se preudala u pravoslavnoj crkvi, Katolička crkva joj je odbila održati misu. Tek pedeset godina kasnije održan je rekvijem u crkvi koja se nalazila na području područja gdje se rodila i odrasla.

