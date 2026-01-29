Užasavajuća sudbina ruske manekenke: Poslije napada partnera završila je s jezivom ozljedom lubanje

Ime ruske manekenke Angelike Tartanove obišlo je svijet nakon što je otkriveno da je preživjela brutalan napad bivšeg partnera, zbog kojeg je izgubila polovicu lubanje.

Ruska manekenka i influencerica Anželika Tartanova postala je predmetom šokantne i tragične priče koja je potresla javnost u Rusiji i šire.

Tartanova, 33-godišnja djevojka iz Krasnodarskog kraja, godinama se bavila modelingom i gradila karijeru u Moskvi – no njen život preokrenuo se u najgoru noćnu moru.

Anželika Tartanova - 8 Foto: Profimedia

U prosincu 2025. Anželika je misteriozno nestala nakon što je prestala odgovarati na poruke i pozive svojih najbližih. Obitelj je uznemireno prijavila njezin nestanak, a prijatelji su rekli da je posljednji put viđena s muškarcem s kojim je bila u vezi.

Anželika Tartanova - 4 Foto: Profimedia

Pretraživanjem grada policija je na kraju pronašla Tartanovu u jednoj moskovskoj bolnici – ležala je u jedinici intenzivne skrbi, u vrlo teškom stanju. Liječnici su otkrili da ima teške ozljede glave, uključujući ozbiljnu traumatsku ozljedu mozga, hematome i oteklinu mozga. Kako bi joj spasili život, morali su izvesti hitnu kraniotomiju (otvaranje lubanje) i ukloniti joj dio lubanje.

Anželika Tartanova - 6 Foto: Profimedia

Prema prvim medicinskim izvješćima i iskazu samog modela, Anželika je prije nego što je pala u komu uspjela reći liječnicima da ju je brutalno pretukao njezin partner.

Policija je ubrzo identificirala i uhitila muškarca osumnjičenog za napad – 40-godišnjeg Dmitrija Kuzmina, biznismena iz građevinskog sektora. Istraga je dovela do kaznene prijave zbog teškog nanošenja tjelesnih ozljeda, a kasnije i pokušaja ubojstva, a Kuzminu je određeno držanje u kućnom pritvoru dok se slučaj dalje razmatra.

Anželika Tartanova - 2 Foto: Profimedia

Anželika Tartanova - 3 Foto: Profimedia

Nakon napada Tartanova je pala u komu, a njen oporavak bio je dug i neizvjestan. Imala je više neurokirurških zahvata – dio lubanje trajno joj je uklonjen i zamijenjen, a rekonstrukcija i rehabilitacija tek su počele.

Nedavno se Anželika prvi put nakon tragedije pojavila u javnosti –govorila je za ruske medije i priznala da ne pamti sam napad i veliku većinu događaja koji su joj promijenili život.

Anželika Tartanova - 5 Foto: Profimedia

Anželika je nakon razvoda ostavila svoj dom u Krasnodaru i svojeg 16-godišnjeg sina s ocem, kako bi se preselila u Moskvu i nastavila raditi u svijetu mode.

Prijatelji i obitelj navode da je njen odnos s Dmitrijem prije tragedije bio nestabilan i kontrolirajući, s učestalim svađama i zabrinjavajućim obrascima ponašanja, što sada nadležni istražuju u sklopu slučaja.

Anželika Tartanova - 1 Foto: Profimedia

