Ibrahimović bez majice raspametio pratitelje, impresivne tetovaže prekrivaju njegova cijela leđa

Jedna fotografija bila je dovoljna da Zlatan Ibrahimović raspameti milijune fanova diljem svijeta.

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović podijelio je fotografiju bez majice, a fanovi su, očekivano, izgubili glavu.

Na fotografiji Zlatan stoji okrenut leđima, s pogledom prema snježnom planinskom krajoliku, dok u prvom planu dolazi do izražaja njegovo isklesano tijelo i impresivne tetovaže koje prekrivaju gotovo cijela leđa. Iako je od profesionalnog nogometa već neko vrijeme u mirovini, jasno je da Zlatan i dalje izgleda u top formi.

Objava je u vrlo kratkom roku skupila preko 349 tisuća lajkova.

Zlatan Ibrahimović poznat je po tome da nikada ne bira riječi, a ništa drukčiji nije bio ni u podcastu Slavena Bilića ''(Ne)uspjeh prvaka'', u kojem je otvoreno govorio o roditeljstvu i odgoju svojih sinova – Maximiliana i Vincenta.

Legendarni nogometaš otkrio je kako mu je jedan od glavnih ciljeva u odgoju djece naučiti ih samostalnosti, bez obzira na bogatstvo i privilegije koje dolaze s njegovim imenom. Više pročitajte OVDJE.

Devetnaestogodišnji Maximilian ove godine počinje igrati za Ajax, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

Oba sina dobio je s 11 godina starijom partnericom Helenom Seger, s kojom je u dugogodišnjoj vezi.

