Naš pjevač koji ide na Doru poslao važno upozorenje: ''Ne tražim novac i nemam rak''

Marko Kutlić oglasio se na društvenim mrežama kako bi upozorio pratitelje na opasnu prijevaru koja kruži u njegovo ime.

Pjevač Marko Kutlić putem društvenih mreža upozorio je svoje pratitelje na pojavu lažnih profila koji se predstavljaju njegovim imenom i koriste njegove fotografije.

Kako bi spriječio daljnje prijevare i dezinformacije, Marko je jasno naveo koje profile doista koristi te apelirao na oprez.

''Ljudi, jedini profili kojima upravljam osobno su Marko Kutlić i Dolere Marco. Ne šaljem privatne poruke osobama koje se prve nisu javile meni. Nikada ne tražim novac. Nemam rak pluća. Nažalost, netko se lažno predstavlja mojim imenom i fotografijama'', napisao je pjevač.

Kutlić je pozvao sve koji prime poruke s lažnih profila da iste odmah blokiraju i prijave naglašavajući koliko je važno ne nasjedati na takve pokušaje prijevare.

''Ako vam se takav profil javi – blokirajte i prijavite. Hvala vam'', zaključio je Marko.

Inače, Marka ćemo ove veljače gledati na Dori. Na hrvatsku scenu vratio se na velika vrata nakon izbivanja više od godinu dana, a kako je te dane proveo na ulicama Italije te zašto se sada prijavio na Doru, čitajte u velikom intervjuu OVDJE.

