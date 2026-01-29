Pogledajte tko je sve stigao: U Beogradu održana premijera hrvatskog hit-filma koji obara sve rekorde!

Uz bljesak fotoaparata, osmijehe poznatih i veliko zanimanje publike, u Beogradu je održana premijera filma ''Svadba''.

Beograd je sinoć bio epicentar filmskog glamura. U prepunoj dvorani održana je svečana premijera dugoočekivanog filma ''Svadba'', novog kinohita redatelja Igora Šeregija, koji je već na samom početku oduševio publiku i izazvao velik interes.

Ružičasti crveni tepih ispred kina bio je preplavljen poznatim osobama iz svijeta filma, televizije i javnog života, a uzvanici su s nestrpljenjem čekali projekciju filma o kojem se već tjednima priča.

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 4 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Glumačka ekipa i autorski tim filma pozirali su fotografima, a atmosfera je bila ispunjena osmijesima, emocijama i svečanom energijom dostojnom velike premijere.

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 7 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 8 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 9 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Posebnu pozornost privukli su glavni glumci, a Anđelka Stević Žugić došla je na premijeru sa svojim suprugom Markom Žugićem.

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 5 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 12 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Film ''Svadba'' donosi dinamičnu, duhovitu i emotivnu priču koja se vrti oko hrvatsko-srpskog vjenčanja, koje ne prolazi baš po planu. U nizu neočekivanih situacija, nesporazuma i prepoznatljivih životnih trenutaka film spaja humor i emociju, zbog čega je publika u dvorani reagirala smijehom, ali i gromoglasnim pljeskom.

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 11 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Premijera ''Svadbe'' u Beogradu - 10 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Reakcije gledatelja nakon projekcije bile su više nego pozitivne, a film je u Hrvatskoj već sada oborio rekord. Više čitajte OVDJE.

