Vatromet poljubaca! Ovako su naši rukometaši proslavili prolazak u polufinale

Nakon ulaska u polufinale Eura, hrvatski rukometaši slavili su uz poljupce partnerica i zagrljaje obitelji.
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, naši rukometaši potrčali su, ne pred kamere, već u zagrljaje svojih partnerica, djece i obitelji.
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 9 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Dvorana je bila ispunjena emocijama koje su se prelijevale s terena na tribine, a prizori poljubaca, smijeha i suza radosnica pokazali su koliko je ovaj uspjeh značio svima.
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
U središtu pozornosti našli su se mnogi – od vratara Kuzmanovića kojeg je nježno dočekala djevojka, preko Marina Jelinića koji je slavio s partnericom i obitelji, do mladog Ivana Martinovića kojem je podrška s tribina očito dodatno dala krila.
Neizostavan je bio i trenutak video poziva.
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Jedan od naših reprezentativaca pokazao je mobitel s uključenim FaceTime pozivom, dijeleći euforiju i s onima koji nisu mogli biti u dvorani, ali su slavili iz domovine.
