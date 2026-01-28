Vatromet poljubaca! Ovako su naši rukometaši proslavili prolazak u polufinale

Nakon ulaska u polufinale Eura, hrvatski rukometaši slavili su uz poljupce partnerica i zagrljaje obitelji.

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je ulazak u polufinale Europskog prvenstva, a slavlje nakon važne pobjede nad Mađarskom u Malmö Areni bilo je sve samo ne hladno i sportski distancirano, bilo je to slavlje srca, ljubavi i obiteljskih trenutaka.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, naši rukometaši potrčali su, ne pred kamere, već u zagrljaje svojih partnerica, djece i obitelji.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 9 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dvorana je bila ispunjena emocijama koje su se prelijevale s terena na tribine, a prizori poljubaca, smijeha i suza radosnica pokazali su koliko je ovaj uspjeh značio svima.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

U središtu pozornosti našli su se mnogi – od vratara Kuzmanovića kojeg je nježno dočekala djevojka, preko Marina Jelinića koji je slavio s partnericom i obitelji, do mladog Ivana Martinovića kojem je podrška s tribina očito dodatno dala krila.

Neizostavan je bio i trenutak video poziva.

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Mađarske - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Jedan od naših reprezentativaca pokazao je mobitel s uključenim FaceTime pozivom, dijeleći euforiju i s onima koji nisu mogli biti u dvorani, ali su slavili iz domovine.

