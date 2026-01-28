Iznenadna smrt popularnog glumca potresla obožavatelje Marvela

Meksički glumac i glas Spider-Mana u Marvelovim filmovima Alexis Ortega preminuo je u 39. godini, a uzrok smrti zasad nije poznat.

Alexis Ortega, poznati meksički glumac i glasovni umjetnik, preminuo je u 39. godini te iza sebe ostavio bogatu karijeru i tisuće obožavatelja koji su ga pamtili kao glas Petera Parkera u Marvelovim filmskim hitovima kao što su "Kapetan Amerika: Građanski rat" i "Osvetnici: Rat beskonačnosti".

Njegove glasovne interpretacije Spider-Mana donijele su mu status ikone među publikom u Latinskoj Americi, a posebno je bio hvaljen zbog svoje sposobnosti da u lik unese i humor i emociju.

Tužnu vijest o njegovoj smrti prva je objavila stranica posvećena svijetu sinkronizacije na Instagramu.

"Sa žaljenjem objavljujemo smrt glumca Alexisa Ortege. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku", navedeno je u objavi.

Njegova posljednja aktivnost na Instagramu datira iz studenog 2025., kada je podijelio fotografiju iz doma u Mexico Cityju. Na slici se mazio sa svojim psom, uz kratak opis: "Moj pas."

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, objavio je TMZ.

