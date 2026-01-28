Popularni glumac konačno progovorio o skandalu između njegove supruge i kolege!

Nakon što su u javnost procurile poruke iz sudskog spora koji potresa Hollywood, Ryan Reynolds odlučio je javno progovoriti i bez zadrške stati u obranu svoje supruge Blake Lively.

Glumac Ryan Reynolds prvi se put izravno oglasio o burnoj sudskoj drami koja već mjesecima potresa Hollywood, a u čijem su središtu njegova supruga Blake Lively i redatelj filma ''It Ends With Us'', Justin Baldoni.

Nakon što su u javnost dospjele odpečaćene poruke iz sudskog spisa, glumac je putem svog predstavnika jasno poručio da stoji iza svega što je rekao — i da ne osjeća žaljenje.

''Da, Ryan se uključio — koji suprug ne bi stao uz svoju ženu i majku svoje djece?'', stoji u izjavi koju je njegov predstavnik dao za Puck News, prenosi Daily Mail.

''Gledao je kako se njegova supruga svakodnevno bori da se na privatan i dostojanstven način suprotstavi seksualnom uznemiravanju, samo da bi se zbog toga suočila s odmazdom.''

Reynolds je dodatno naglasio da smatra kako njegova reakcija nije bila pretjerana, već suprotno.

''Ako išta, Ryan osjeća da nije bio dovoljno ljut. On strastveno vjeruje u temeljno pravo na sigurno radno okruženje bez uznemiravanja i odmazde — za svoju suprugu i za druge. Tada, sada i uvijek.''

Glumčeva reakcija uslijedila je nakon što su iz sudskog postupka između Blake Lively i Justina Baldonija objavljene poruke u kojima Reynolds Baldonija naziva glupanom, predatorskim prevarantom i toksičnim kaosom. U jednoj od poruka, upućenoj izvršnom direktoru agencije WME u srpnju 2024., Reynolds je navodno napisao:

''Stavio bih Blakein ugled na kušnju bilo koji dan u tjednu. Radila je s desecima drugih nestabilnih i zlostavljačkih ljudi. U njezinu iskustvu — i mom — nitko nikada nije dosegnuo ovakve, gotovo nadzemaljske razine podlosti kao Justin Baldoni.''

U istoj prepisci, Reynolds je dodao i jednu od svojih najtežih kritika na račun redatelja:

''Njegov potpuni izostanak ne samo kajanja nego i instinkta za samoodržanje studija je karaktera u zloćudnoj, tromoj gluposti i mraku.''

U porukama iz kolovoza 2024., poslanima agentu Warrenu Zavali, Reynolds je otvoreno govorio i o doprinosu Blake Lively uspjehu filma, koji je na kinoblagajnama zaradio 350 milijuna dolara globalno.

''Ona je ovu pobjedu doslovno izgurala u stvarnost'', napisao je Reynolds, dodajući da Baldoni i njegovi suradnici nisu preuzeli odgovornost kada su se pojavile prve glasine o tenzijama na setu.

''Baldoni i ove ostale kante glupog soka trebali bi sami priznati nagađanja i tračeve. Trebali bi im se suprotstaviti otvoreno i bez zadrške. Odmah.''

Glumac je također istaknuo da njegova supruga ne bi smjela snositi posljedice sukoba iza kulisa.

''Blake — ni pod kakvim okolnostima — ne bi smjela čistiti ovu traljavu, klišejiziranu j**enu oluju. Oni su napravili ogromnu zbrku i trebali bi prihvatiti posljedice svojih postupaka.''

U porukama je Reynolds opisao i koliko je Lively bila posvećena filmu, naglašavajući da je odbijala odustati, da nije spavala, da je propustila bezbrojne trenutke sa svojom djecom te da je sate provodila u montaži kako bi film bio što kvalitetniji.

''Ona je sastavila recept za uspjeh unatoč tome što je radila s ‘sastojcima’ koje nije mogla birati'', napisao je, dodajući: ''Sve to dok je istovremeno osmislila marketinški i promotivni plan svjetske klase za film koji daleko nadmašuje svoja očekivanja.''

Podsjetimo, Blake Lively je u prosincu 2024. podnijela tužbu protiv Justina Baldonija zbog seksualnog uznemiravanja, odmazde i namjernog nanošenja emocionalne patnje. Baldoni je optužbe u potpunosti odbacio, dok je njegova protutužba protiv Lively i Reynoldsa u međuvremenu odbačena. Više o slučaju i zašto je odbijen čitajte OVDJE.

Iako je ''It Ends With Us'' ostvario velik komercijalni uspjeh, skandal koji ga prati u potpunosti je zasjenio film.

