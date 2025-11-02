Blake Lively ima novi razlog za zadovoljstvo, pravna drama ide u njezinu korist!

Justin Baldoni i službeno je prisiljen odustati od svoje protutužbe protiv Blake Lively, nakon što njegov odvjetnički tim nije podnio žalbu na odbacivanje slučaja.

Pravna bitka Blake Lively i Justina Baldonija zbog uznemiravanja na setu filma "Priča završava s nama" i organizacije negativne internetske kampanje dobila je novi nastavak.

41-godišnji glumac i producent propustio je priliku žaliti se na odluku suda kojom su odbačene njegove višemilijunske tužbe za klevetu protiv 38-godišnje Lively, njezinog supruga Ryana Reynoldsa i medija The New York Times koji je prvi objavio sve detalje glumičine tužbe.

Galerija 33 33 33 33 33

Priča završava s nama - 1 Foto: Profimedia

BLAKE LIVELY - 22 Foto: Profimedia

BLAKE LIVELY - 13 Foto: Profimedia

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Daily Mail, donesena je konačna presuda koja službeno okončava Baldonijeve tužbe protiv slavnog para i novina.

Baldoni je imao rok za žalbu nakon što je sudac u lipnju odbacio slučaj, no taj je rok istekao bez ikakve akcije. Ovo predstavlja veliki i težak udarac za njega, čija je tužba vrijedna 400 milijuna dolara protiv The New York Timesa tvrdila kako su ga novine oklevetale u svom tekstu u kojem su objavljeni detalji tužbe Blake Lively o seksualnom uznemiravanju na snimanju filma, koje on uporno negira.

Justin Baldoni - 1 Foto: Profimedia

Justin Baldoni - 1 Foto: Profimedia

Justin Baldoni - 1 Foto: Profimedia

Pravni rat započeo je krajem prošle godine kada je Lively optužila Baldonija za neprimjereno ponašanje na setu. On i njegova produkcijska kuća Wayfarer Studios tada su uzvratili tužbom za klevetu protiv Lively, njezine publicistice Leslie Sloane i njezina supruga Ryana Reynoldsa.

No sada se taj protuudar potpuno urušio, a Baldoni se sada suočava samo s Livelyinom tužbom za seksualno uznemiravanje, koja i dalje stoji na sudu. Najnoviji dokumenti otkrivaju i da Lively traži povrat troškova odvjetnika nastalih u obrani od Baldonijevih neuspješnih zahtjeva.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent

U novim podnescima, Livelyini odvjetnici tvrde da je Baldoni sa svojim timom koristio tehnološke alate za prikrivanje ključnih dokaza, s aplikacijama poput Signal-a, u kojoj se poruke automatski brišu i druge digitalne trikove kako bi otežali proces otkrivanja dokaza.

Blake Lively - 4 Foto: Profimedia

Blake Lively i Ryan Reynolds Foto: Afp

BLAKE LIVELY - 23 Foto: Profimedia

Blake Lively Foto: Profimedia

"Optuženici su skrivali trag na svakom koraku, odbijajući dostaviti dokumente ili se neosnovano pozivajući na odvjetničku tajnu", stoji u dokumentu Livelyčinog odvjetničkog tima, koji su zbog toga kroz proteklih 11 mjeseci morali podnijeti monimalno 12 zahtjeva za prisilnu dostavu dokazivanje. Slične tvrdnje iznijela i Baldonijeva bivša PR tvrtka Jonesworks LCC koja je također podnijela tužbu protiv Baldonija i njihove bivše zaposlenice Jennifer Abel.

Kako stoji u sudskim spisima, svi slučajevi koje je pokrenuo su zatvoreni, a jedini koji ostaje aktivan jest Livelyina tužba za seksualno uznemiravanje — koja bi mogla imati ozbiljne posljedice po njegovu karijeru, pogotovo jer su se proteklih mjeseci javljale i druge glumice koje su iznijele slične slučajeve.

U svoju protutužbu Baldoni je pokušao uključiti i Livelyčinu dugogodišnju prijateljicu Taylor Swift. Mediji su to protumačili kao razlog zašto se glazbena superzvijezda distancirala od glumice i majke svoje kumčadi, o čemu više pročitajte OVDJE.

Detalje tužbe pročitajte OVDJE.

Lively je podnosila pritužbu za seksualne uznemiravanje i glavnom distributeru Sonyju, a sve je rezultiralo listom od 30 zahtjeva kojih se Baldoni morao pridržavati. Sve ih pročitajte OVDJE.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Zanimljivosti Kako Angelina Jolie ima besprijekornu kožu i s 50 godina? Trik je vrlo jednostavan

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Skandal je visio o koncu! I najhrabriji bi dvaput razmislili prije nego što bi obukli ovakav top

Pogledaji ovo Celebrity Majin Bloom uživa kao mali kralj, njegova reakcija na spa tretman mnoge će raznježiti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tetovaže koje vidite na licu ove djevojke od posebnog su značenja, svoju kulturu s ponosom predstavlja