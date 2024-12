Holivudska miljenica optužila kolegu za seksualno uznemiravanje, na ratnoj su nozi već neko vrijeme

Glumica Blake Lively optužila je kolegu Justina Baldonija za seksualno uznemiravanje.

Glumica Blake Lively optužila je kolegu iz filma ''It Ends with Us'', 40-godišnjeg glumca Justina Baldonija za seksualno uznemiravanje.

U tužbi, koju je na uvid dobio TMZ, 37-godišnja glumica je izjavila da joj je Baldonijevo ponašanje prouzrokovalo "ozbiljnu emocionalnu patnju".

U tužbi se navodi da je održan sastanak na kojem se trebalo odgovoriti na Livelyne tvrdnje i njezine zahtjeve za rad na filmu. Bile su nazočne mnoge osobe, uključujući i Livelynog supruga Ryana Reynoldsa.

Prema tužbi koju je citirao TMZ, neki od zahtjeva koji su bili postavljeni uključivali su "prestanak prikazivanja eksplicitnih videozapisa ili fotografija ispred glumice, prestanak spominjanja Baldonijeve navodne prijašnje 'ovisnosti o pornografiji', prestanak razgovora o seksualnim pitanjima pred glumicom i prestanak dodavanja scena seksa, oralnog seksa ili scena s orgazmom pred kamerama za Blake Lively, osim u okviru scenarija koji je ona odobrila prilikom potpisivanja ugovora za projekt".

Prema TMZ-u, u tužbi se navodi da je Sony Pictures, distributer filma, odobrio Livelyne zahtjeve.

Nakon ponovne drame u javnosti, oglasio se i Baldonijev odvjetnik.

"Sramotno je da su Blake Lively i njezini predstavnici iznijeli tako ozbiljne i kategorički lažne optužbe protiv Baldonija i njegovih predstavnika", rekao je odvjetnik 40-godišnjeg glumca Bryan Freedman u izjavi za New York Times.

Također je rekao da su njezine optužbe "još jedan očajnički pokušaj popravljanja njezine negativne reputacije stečene vlastitim postupcima tijekom kampanje za film, intervjua i medijskih aktivnosti koje su promatrane javno".

"Njezino ponašanje događalo se u stvarnom vremenu i nije bilo uređeno, pa su ljudi na internetu mogli sami izgraditi stavove i mišljenja o njoj", rekao je te dodao: "Njezine su nove tvrdnje potpuno lažne, nečuvene i izgovorene s namjerom da se Justina javno povrijedi i da se ponovi priča o njima u medijima."

Prema pisanju New York Timesa, i poznata glumica se oglasila. "Nadam se da će moj pravni postupak pomoći da se povuče zavjesa s ove zlokobne taktike da se naškodi ljudima koji javno govore o nedoličnom ponašanju drugih te da će pomoći u zaštiti drugih koji bi mogli biti meta", rekla je.

Podsjećamo, već se ranije govorilo o tenzijama i nesuglasicama između glavnih glumaca, koje su zasjenile novi film It Ends with Us. Blake Lively i Justin Baldoni su prema izvorima iz filmske industrije bili u sukobu. Nedavno su se o tome oglasili članovi filmske ekipe koji su htjeli ostati anonimni. Više pročitajte OVDJE.

Inače, Blake je u braku s glumcem Ryanom Reynoldsom, a njihov ljubavni i obiteljski život jedan je od najtajanstvenijih u Hollywoodu. Više saznajte OVDJE.

