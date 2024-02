Njih dvoje kunu se da im je ovo jednostavno pravilo pomoglo da održe svoj brak čvrstim već 12 godina!

Blake Lively otkrila je tajnu svog braka s Ryanom Reynoldsom, za kojeg se udala prije 12 godina i roditelji su četvero djece.

Blake Lively i Ryan Reynolds slove kao jedan od omiljenih bračnih parova u Hollywoodu, a glumica je ovih dana odlučila otkriti pravilo kojeg se ona i njezin suprug uvijek drže kako bi održali iskru u braku.

36-godišnja Blake i 47-godišnji Ryan u braku su 12 godina i gotovo neprestano nalaze se u središtu pozornosti i mediji ih prate na svakom koraku, no jasno su dali do znanja da neće dopustiti da sjaj i glam koji dolazi sa životom u svijetu slavnih utječu na njihov ljubavni život. Pa tako unatoč natrpanim rasporedima holivudskih zvijezde nikada nemaju snimanja, nastupe ili slične angažmane u isto vrijeme i to je ono što njihov brak čini jačim.

To pravilo postavljanja privatnog života prioritetom odredili su si prije više od deset godina i otad se kunu da u tome leži tajna njihova uspješnog i sretnog braka.

Glumica je o tome progovorila u emisiji "Further Ado" svoje kolegice iz filma "Čarobne hlače" Amber Tamblyn i objasnila da iako je njoj i Ryanu posao važan, oni nikada ne žele da se ispriječi između njih.

"Kada smo Ryan i ja počeli biti zajedno, postavili smo pravilo da ne radimo u isto vrijeme kako bismo uvijek mogli dati prioritet našem privatnom životu", otkrila je.

Priznala je da im je ponekad bilo teško držati se svog pravila, pogotovo na početku veze, a ona je neprestano snimala.

"Navikla sam naporno raditi i ići, i ići, ne stati, pogotovo jer je 'Tračerica' trajala šest godina mog života, a ponekad smo snimali po tri epizode odjednom", dodala je.

Blake i Ryan često se javno zafrkavaju i zadirkuju, a jednom prilikom i on je otkrio tajnu njihove ljubavi.

"Blake i ja ne snimamo filmove u isto vrijeme. Ako ona snima film na Tajlandu, a ja snimam film u Vancouveru, nikad se ne bismo vidjeli. Djelujemo kao cjelina i to nam jako dobro ide.

Djeca ostaju s nama, obitelj ostaje na okupu i tu je dom. Dakle, ako smo u Španjolskoj, Uti ili New Yorku, sve dok smo zajedno, kod kuće smo", zaključio je Ryan u razgovoru za People.

Blake i Ryan vjenčali su se 2012. godine, a u braku su dobili tri kćeri - James, Inez i Betty, a prošle godine rodilo im se i četvrto dijete, čiji spol još nisu otkrili.

