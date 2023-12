Okupila se četvorka iz jednog od omiljenih tinejdžerskih filmova, pogledajte kako izgledaju 18 godina kasnije!

Alexis Bledel, Amber Tamblyn, America Ferrera i Blake Lively okupile su se 18 godina nakon što su zajedno glumile u filmu "Čarobne hlače".

Tinejdžerska komedija "Čarobne hlače" ("The Sisterhood of the Traveling Pants") bila je veliki hit kada je izašla 2005. godine.

Glavne uloge u filmu su odigrale Alexis Bledel, Amber Tamblyn, America Ferrera i Blake Lively, koje su se sada ponovno okupile nakon 18 godina.

Razlog okupljanja bila je posebna projekcija filma "Barbie" u New Yorku, a Alexis, Amber i Blake došle su podržati Americu, koja glumi u jednom od najvećih filmskih hitova 2023.

Traperice su u ovoj prigodi zamijenile elegantnim i primjerenim ružičastim izdanjima te su zagrljene i nasmiješe pozirale fotografijama, a uhvatile su vremena i za nekoliko selfieja, koje su podijelile na društvenim mrežama.

Fotografije četvorke iz hit-filma izazvale su oduševljenje među nostalgičnim obožavateljima, a mnogi su komentirali kako su se jako malo promijenile otkako su glumile skupa, u što se možete i sami uvjeriti u našoj galeriji.

"America Ferrara, Amber Tamblyn, Alexis Bledel - to su tri žene koje sam upoznala kada sam imala 16 godina i od tada ih imam sreću zvati svojim prijateljicama i mentoricama", rekla je jednom prilikom Lively.

Sve četiri su u ostvarile i brojne druge nezaboravne uloge. Blake se kasnije proslavila u seriji "Tračerica" , u kojoj je utjelovila Serenu van der Woodsen, America je odigrala naslovnu ulogu u seriji "Ružna Betty", Alexis je najpoznatija po ulozi u "Gilmoricama", a Amber smo gledali u raznim hit-serijama, poput "Dva i pol muškarca", "Doktor House" i "Dodir s neba".

