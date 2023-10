Omiljena ljepotica sreću zbog poena svoga tima nije skrivala, a dok je slavila, umalo je pokazala i malo previše!

Blake Lively pratila je utakmicu američkog nogometa, a slaveći gol, umalo je pred milijunima gledatelja pokazala svoje grudi zbog uske majice koju je nosila.

Glumica Blake Lively bila je gošća u VIP loži na posljednjoj utakmici američkog nogometaša koju su igrali Kansas City Chiefsi i New York Jetsi. Uz bok megapopularnoj Taylor Swift i svom poznatom suprugu glumcu Ryanu Reynoldsu, Blake je slavila poen za Kansas City, a onda joj se umalo dogodila mala nezgoda.

Utakmicu je pratila u trapericama i u crnoj majici s tankim bretelama, a kad je počela skakati od sreće, svoje je grudi morala pridržati rukom kako joj ne bi ispale iz majice.

Videozapis je ubrzo postao hit na društvenim mrežama.

